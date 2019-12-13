Касса взаимопомощи: как и куда выгодно вложить деньги

Пока ставки по депозитам падают, количество предложений от мошенников, обещающих заоблачные доходы, растет. Часто аферисты выдают себя за кредитные потребительские кооперативы (КПК), а по факту являются финансовыми пирамидами. Председатель правления КПК "СД Финанс" Дмитрий Сопов рассказал, как можно отличить хорошую компанию от мошенников и что нужно знать о кредитных кооперативах, чтобы надежды на крупную прибыль не обернулись финансовыми потерями.

Как понять, что вы столкнулись с мошенниками

Банк России выявил, что только за 2018 год деятельность организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды, принесла ущерб в размере около 1 млрд рублей. Все это существенно подрывает доверие граждан к кредитным кооперативам. Но есть ряд признаков, наличие которых указывает на вероятность мошенничества:

1. В кооперативе, особенно начинающем, за короткий период времени резко увеличивается количество пайщиков (информация должна предоставляться при вступлении в кооператив. Если ее не дают, то, возможно, это признак мошенничества).

2. Предлагаются проценты, которые намного выше, чем у конкурентов, а за привлечение новых членов обещают вознаграждение или льготы.

"В большинстве случаев это нелегальная структура, которая привлекает участников, обещая высокий доход, но на практике прибыль выходит только за счет вкладов других привлеченных участников. При таких условиях выполнение обязательств пирамиды перед всеми членами организации заведомо невозможно", – рассказал председатель правления КПК "СД Финанс" Дмитрий Сопов.

Что отличает хорошую компанию от плохой?

Согласно правилам саморегулируемой организации, процентная ставка по договору передачи личных сбережений не может более чем в 1,8 раза превышать ключевую ставку Банка России (в настоящее время ее размер составляет 6,5%). Это значит, что кооператив не может предложить ставку по сбережениям выше, чем 11,7% годовых.

1. Принимать новых участников и привлекать их сбережения имеет право только кооператив, включенный в реестр Банка России (размещен на сайте www.cbr.ru в разделе Финансовые рынки / Надзор за участниками финансовых рынков / Микрофинансирование).

2. Каждый КПК должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) и соблюдать единые правила и стандарты деятельности, принятые СРО. Если данная организация не является членом СРО, то она не имеет права принимать средства от населения.

3. С 2018 года вступил в силу базовый стандарт защиты прав членов кредитных потребительских кооперативов. Согласно новым правилам, КПК должны раскрывать пайщикам полную информацию о своей деятельности, в том числе об органах самоуправления, о членстве в саморегулируемых организациях.

Дмитрий Сопов рассказал, что КПК "СД Финанс" является членом СРО "Кооперативные Финансы", а также членом "Межрегионального потребительского общества взаимного страхования" и участником заключенного Договора страхования Сбережений пайщиков КПК "СД Финанс" на полную сумму размещенных сбережений от 26.11.2019.

В чем отличие кредитных потребительских кооперативов от банков?

1. В кредитном кооперативе привлечение денежных средств осуществляется по договору передачи личных сбережений, а не по договору банковского вклада (депозита).

2. Отличается система страхования. Кредитные кооперативы страхуют свою ответственность в страховых организациях. Имущественная ответственность КПК обеспечивается созданным СРО компенсационным фондом, не более 5% средств которого может быть использовано для выплаты компенсаций пайщикам кооператива. В банках существуют полисы инвестиционного страхования.

"Кредитный потребительский кооператив не охотится за коммерческой прибылью. Это своеобразная "касса взаимопомощи", главная цель которой – решение финансовых задач его участников. В этом состоит одно из главных отличий настоящего кооператива от мошенников и финансовых пирамид", – рассказал Дмитрий Сопов.

В преддверии Нового года КПК "СД Финанс" предлагает своим пайщикам тариф "Стартовый"* с доходностью по сбережениям 11,7% годовых. Предложение действует при открытии вклада до 1 февраля 2020 года и при сумме размещения от 10 000 тыс. рублей. Тариф дает возможность получать доход в размере до 11,7% годовых. Воспользоваться данным предложением могут граждане от 18 лет, вступившие в кооператив. При досрочном расторжении договора процентная ставка рассчитывается по ставке до востребования (2%). Предложение действительно только для членов кооператива.

*Подробнее о тарифе "Стартовый":

срок действия тарифа – с 01.10.2019 по 01.03.2020;

минимальная сумма сбережений – 10 000 руб.;

максимальная сумма сбережений – 3 000 000 руб.;

срок размещения – до 12 мес.;

процентная ставка в год – 11,7 %, 3 мес. – 11,2%, 6 мес. – 11,5 %, 12 мес. – 11,7 %.

Выплата процентов – ежемесячно,

налог – 13%.