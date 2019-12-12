Роскомнадзор предостерегает россиян от незаконных новогодних сайтов

Специалисты Роскомнадзора обнаружили несколько сайтов, которые незаконно собирают персональные денные. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Незаконным являются сбор данных (ФИО, номер телефона, банковской карты, адрес электронной почты и адрес доставки) без документов о политике конфиденциальности и защите персональных данных. Речь о сайтах по продаже билетов на новогодние елки.
"Высока вероятность, что персональные данные пользователей будут использованы в целях, отличных от заявленных на этапе их сбора. Просим пользователей перед покупкой проверять сайты на наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов. Также просим проверять наличие SSL сертификата перед вводом личных данных и данных банковской карты", – подчеркнули в ведомстве.
Роскомнадзор просит россиян информировать о подобных нарушениях через форму на сайте (тематика обращения – "Обработка персональных данных").
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А ещё скажите детям, что когда будут писать письмо деду морозу чтобы не указывали ФИО и место жительства, а то ходят слухи, что он незаконно собирает персональные данные.