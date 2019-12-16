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Пайетки, серебро, изысканность: в чем встречать год Белой Металлической Крысы

, ИА "Амител"
В каком наряде Новый, 2020 год встретишь, такие подарки в течение года и получишь

До Нового года остались считанные дни. А это значит, что в самом разгаре прекрасная пора праздничного шопинга, походов в гости и, конечно же, новогодних корпоративов. Сегодня мы подобрали для вас отделы, которые точно помогут определиться с look'ом на долгожданные праздники.

Символ наступающего года – Белая Металлическая Крыса. Советуем при выборе костюма обратить пристальное внимание на эти тона и материалы. Белые благородные ткани, например, бархат или шелк, металлический отблеск на одежде, пайетки, серебряная фурнитура и аксессуары. 

Салоны эксклюзивной женской одежды Golden Bant – сочетание качества и неповторимого стиля. Материалы и покрой на высшем уровне обеспечат потрясающий образ для яркого торжества. Здесь вы найдете эксклюзивные красивые вечерние наряды для семейной вечеринки или корпоратива с коллегами. Отдел расположен на третьем этаже ТРЦ "Пионер".

Фирменный магазин Sanger порадует широким выбором модной и современной одежды для мужчин и женщин. Работы молодых и талантливых дизайнеров обязательно придутся по вкусу ценителям стиля. В этом отделе представлены модели более сдержанных фасонов – классические платья и костюмы, которые будут смотреться очень изысканно, если дополнить их серебряными деталями. Отдел расположен на втором этаже ТРЦ "Пионер".

Настоящие джентльмены обязательно оценят утонченную сдержанность мужского салона "Пеплос". Здесь представлены костюмы, пиджаки, брюки, смокинги, жилеты – более 60 моделей. Элегантная классика сделает каждого мужчину звездой корпоративного праздника. Салон находится на втором этаже ТРЦ "Пионер".

Для того чтобы ваши дети блистали на любом торжестве так же ярко, как и вы, отделы "Детский мир", "Планета детства", "Мадагаскар" и "Стрекоза" предлагают большой выбор праздничных нарядов на любой вкус и кошелек. Детские модные тенденции 2020 также направляют на одежду белого или стального цвета, с блестящими или металлическими деталями и аксессуарами. Например, мальчикам для праздничного образа можно выбрать необычный жилет или одежду с клепками и металлическими пуговицами, а маленьким принцессам – сияющие платья с пайетками. И, конечно, здесь вы сможете найти милые костюмчики для тематических утренников.

Встречайте Новый год 2020 с блеском, и пусть он наполнит вашу жизнь такими же яркими событиями на все 365 дней!

ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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