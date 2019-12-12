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Кемеровский суд взыскал с собственников "Зимней вишни" 118 млн рублей

, ИА "Амител"
Деньги направят на компенсации родственникам погибших
Фото: web.archive.org

Фото: web.archive.org

Рудничный районный суд Кемерова обязал собственников ТЦ "Зимняя вишня" выплатить 118 млн рублей родственникам погибших при пожаре, сообщает ТАСС.

На данный момент решение принято по 30 искам. На рассмотрении находятся еще несколько заявлений, которые напрямую не связаны с уголовным делом.

Координатор общественного центра помощи пострадавшим Дмитрий Малинин пояснил, что на основании Градостроительного кодекса РФ собственник здания, допустивший нарушения требований безопасности при его эксплуатации, обязан выплачивать пострадавшим определенные фиксированные суммы компенсаций, помимо и сверх возмещения материального и морального вреда. Размер таких компенсаций составляет от 1 до 3 млн рублей. Но, несмотря на прямое указание закона, собственники выплачивать компенсации не захотели.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.12.2019 16:28
- гость -

Понятно, во всем виноваты собственники, а чиновники, которые давали разрешение на застройку, как всегда вышли сухими из воды, тот же Тулеев не знал что строится ТЦ?

12.12.2019 17:02
Блонди

Взыскал и обязал, это два разных слова.

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