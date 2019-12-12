Незаконную рубку на 5,7 млн рублей обнаружили в лесах, арендуемых алтайским депутатом

Минприроды Алтайского края подтвердило нарушения на участках лесного арендатора ООО "Алтай-Форест", которым руководит депутат регионального парламента Николай Бушков. Речь о незаконной вырубке на 5,7 млн рублей. Об этом порталу amic.ru сообщили в ведомстве.
"В ноябре 2019 года проведен осмотр лесного участка Ларичихинского лесничества Алтайского края, переданного в аренду ООО "Алтай-Форест". В результате выявлены незаконные рубки общим объемом 399,7 куб.м. Сумма причиненного ущерба составила 5 797 695 рублей. Объем выявленной незаконной рубки составляет 0,3% от общего объема ежегодно заготавливаемой древесины предприятием по договору аренды лесного участка", – сообщили в министерстве.
При этом подчеркнули, что "установить на месте причастность к нарушению тех или иных лиц после завершения лесозаготовительных работ и выхода с участка специалистов данного предприятия не представлялось возможным". Сведениями о причастности работников ООО "Алтай-Форест" к совершению незаконных рубок, переработке и реализации незаконно заготовленной древесины, Минприроды Алтайского края не располагает.
Кроме того, проверку проводило и само Минприроды еще в августе 2019 года. Оценивали заготовку древесины, соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления, ухода за лесами. Тогда никаких нарушений не выявили.
"Алтай-Форест" арендует 108 170 га земель государственного лесного фонда.
Напомним, в конце ноября появилась информация о том, что силовики провели обыск и изъятие документов в компании.
Комментарии
0,3 % от общего объёма
Да они издеваются! В наших борах вырубается В РАЗЫ больше, но этого никто замечать не хочет. Всё это похоже на то, что с пуском Павловского ДОКа Алтайлес решил, с помощью своих связей, припугнуть конкурента.
установить на месте причастность к нарушению тех или иных лиц после завершения лесозаготовительных работ и выхода с участка специалистов данного предприятия не представлялось возможным
ooo не виновато, оно само вырубилось и лесозаготовилось...
Расхитителей госсобственности на нары.
Какие-то мутные обвинения, как в анекдоте про боксера «...а третьего у меня день рождения!». Лесорубы депутата либо вышли за границы выделенного участка, либо вырубили на 400 кубометров больше, чем им было разрешено. Да и об’ем нарушений в 0,3% от об’ема годовых заготовок слабо похож на лютый ущерб природе и государству. Т.е. в год депутат может заготовить 133 кубометра древесины. Как определили в течение года, что заготовили на 400 кубометров больше, чем разрешению если год ещё не закончен? Или статью писал криворукий?