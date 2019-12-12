В Москве прощаются с Юрием Лужковым: фото

Фото: ТАСС
Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым проходит 12 декабря в храме Христа Спасителя. Проститься с экс-руководителем столицы России пришли известные политики, руководители, деятели культуры и науки. На церемонии присутствует вдова Лужкова, Елена Батурина, с дочерьми.
Похоронят Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище.
Бывший мэр Москвы скончался в немецкой клинике во время операции, не приходя в сознание, 10 декабря. Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. В 2010 году был уволен со своего поста решением президента России Дмитрия Медведева "в связи с утратой доверия". После своей отставки Лужков занялся бизнесом. В 2016 году указом Владимира Путина был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Комментарии
В Москве? А что не в Германии?
а чё гроб закрытый?
Помпезно прощаются с бывшим градоначальником,а его же до инфаркта довели.
Всё показуха ,всё никчемная суета.
.12.2019 15:49
месный
а чё гроб закрытый?
Генеральная репетиция...
Коммуниста в храме отпевают, куды мир катится
Интересно, если бы экс мэр Дрездена сбежал в Москву. А немцы бы его потащили домой хоронить на кладбище в Дрездене
я конечно извиняюсь, а на лечение в Германии он с зарплаты откладывал?
12.12.2019 16:00
-гость-
я конечно извиняюсь, а на лечение в Германии он с зарплаты откладывал?
Угу, мёдом на Черкизовском рынке наторговал
это что получается, покойный был иностранным агентом что ли?
Долгое время ему не давала покоя идея "Повернуть Обь в Среднюю Азию".
12.12.2019 16:04
-гость-
это что получается, покойный был иностранным агентом что ли?
Нет, он был настоящим патриотом и как и все патриоты лечился в цивилизованной стране. Иностранные агенты предпочитают районные больницы.