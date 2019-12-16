"Земле" придет конец? Какие трудности нам обещает астрологический прогноз на 2020 год

О своем будущем люди часто стремятся узнать даже больше, чем о настоящем. Тем более в преддверии Нового года нам хочется узнать, чего же стоит ждать в следующие 12 месяцев. На самом деле есть только один надежный и проверенный способ это узнать: набраться терпения, дождаться его и понаблюдать за всем лично, "в прямом эфире". Ну а если ждать не хочется, то можно посмотреть, что нам пророчат звезды. Своим прогнозом на 2020 год с amic.ru поделилась ведущий астролог центра Astrology.pro Наталья Оствинд.

Нас ждут большие перемены

2020 год, если верить звездам, – время кардинальных и масштабных трансформаций. Вместе с 2019 годом заканчивается эпоха "Земли", которая длилась 180 лет, сообщила Наталья Оствинд.

По ее словам, в 2020 году наступит эпоха "Воздуха" (Юпитер и Сатурн в Водолее), которая ознаменует собой смену взглядов и сложившихся устоев у людей. Это период обновления и прорыва в научной и технологической сферах. Именно в 2020 году будут заложены важные тенденции будущего. "Воздух" принесет с собой темы свободы личности и индивидуальности в обществе.

Но никакие истинные перемены не проходят без испытаний. Астролог с уверенностью прогнозирует, что предстоящий год будет очень трудным. Пик напряженности ожидается с 31 декабря 2019 года по 24 января 2020 года, а также с 10 сентября по 13 октября 2020 года. Вполне возможно, что в эти периоды могут произойти глобальные перестройки и даже масштабные кризисы на мировой арене. Возможны даже провокации военных действий.

К ретроградному Меркурию, которым часто пугают астрологи, люди уже привыкли, говорит Наталья. А вот периоды ретроградности Марса и Венеры, которые наступят в 2020 году, встречаются нечасто. Они могут принести нам трудности в самых разных сферах жизни.

Дела подождут

В 2020 году можно столкнуться с различными сложностями и неприятностями в делах. Хотя у нас есть подозрения, что сложности у людей возникают каждый год, и не только в делах. И звезды здесь мало в чем виноваты. Но в предстоящем году будет несколько периодов, когда риск неудачи гораздо выше, уверяет астролог.

Так, с 17 февраля по 10 марта, с 18 июня по 12 июля и с 14 октября по 3 ноября возможны задержки, сбои и сложности делах. В это время лучше избегать новых начинаний, не подписывать важные документы, не заключать сделки и не совершать дорогостоящие покупки. Не стоит в эти периоды воплощать в жизнь свои новые задумки, но это подходящее время для завершения уже начатых дел. Закончите начатое, давно забытое, то, что требует завершения. Самое время навести порядок в доме, избавиться от ненужного хлама.

Не время для любви

Следующий год окажется непростым еще и в сфере любви и отношений. Попытки начать новые отношения могут оказаться неудачными: есть риск, что счастье продлится недолго. Особенно это касается периода с 13 мая по 25 июня. Лучше не назначать свадьбу на эти числа, если вы доверяете пророчествам звезд. При этом появится шанс возобновить старые любовные отношения и восстановить разрушенные. Это хорошее время, для того чтобы забыть старые обиды и помириться. Наталья Оствинд рекомендует отвлечься от дел любовных и погрузиться внутрь себя. В 2020 году у вас будет прекрасная возможность лучше себя понять и обрести гармонию.

Жить дружно не получится

Не обойдется в следующем году и без конфликтов (как неожиданно). Напряженность и раздражительность повысится с августа по ноябрь. В этот период трудностей стоит ждать в самых разных сферах социальной жизни, отметила астролог. Не исключены семейные ссоры, сложности в отношениях между руководителями и подчиненными, конфликты в условиях учебной деятельности, а также межгосударственные конфликты.

В общем, год, судя по прогнозам астролога, нас ждет очень непростой. Напряжение спадет лишь в декабре, и только в 2021 году нас ждут перемены к лучшему. Печаль, в общем.