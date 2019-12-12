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Новости

Единороссы вручили первые паспорта юным барнаульцам

, ИА "Амител"
52 подростка получили документы в торжественной обстановке в День Конституции

В День Конституции, 12 декабря, 52 юных барнаульца получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. Вручили документы представители партии "Единая Россия".

"В день принятия Конституции вы получаете свои первые взрослые документы. Быть гражданином России – не простые слова. Это и гордость за богатую историю, величие страны, и большая ответственность за свои действия. Помните, хорошей учебой, реализацией своих талантов и добрыми делами вы только укрепляете доброе имя России", – сказал им секретарь Барнаульского местного отделения партии Юрий Еремеев.

Жителям Железнодорожного района паспорта вручали депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владимир Устинов, Индустриального – депутат Барнаульской городской Думы Евгений Кулешов, Центрального – депутат БГД Юрий Ряполов. А в Ленинском районе первый взрослый документ подросткам вручал депутат Дмитрий Абалымов.

Единороссы подчеркнули, что в последние годы на подобные торжественные мероприятия школьники все чаще приходят с родителями и даже бабушками и дедушками.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.12.2019 16:06
- гость -

Быть гражданином России – не простые слова. Это и гордость за богатую историю, величие страны, и большая ответственность за свои действия.

А в чем величие страны? Что конституцию регулярно редактируют и депутаты принимают законы которые противоречат конституции? А может мы должны гордится развитой социальной сферой, достойными пенсиями, лучшей в мире бесплатной медициной, так чтобы больным детям всей страной смсками не собирать? Или у нас развитая правоохранительная система без коррупции? Экономика? Промышленность? Или может гордиться, что у нас в крае зарплата ниже чем в странах Африки? Где это величие?

12.12.2019 16:06
Гость

А при чем здесь Единая Россия?

12.12.2019 16:07
- гость -

Это и гордость за богатую историю,

ага, молодой страны с 20-ти летней историей (с)

12.12.2019 16:11
- гость -

Согласно опросам 53 процента молодёжи хотят уехать из страны. Если бы на этой встрече был бы не только единорос раздающий российские паспорта, но и посол USA раздающий гринкарты, то лично у меня нет сомнений, что российские паспорта бы брать бы не стали.

12.12.2019 16:12
- гость -

А при чем здесь Единая Россия?

сказано же было
"Наша цель, как и прежде - победить, честно, уверено и безоговорочно. Пусть наши соперники утешаются формулой, что важна не победа, а участие. Мы должны быть настроены только на победу" (c)
вот и работают с новым электоратом для которого повышение пенсионного возраста, НДС и т.п. пока еще пустой звук )))

12.12.2019 16:30
- гость -

Оградите детей от ЕР!

12.12.2019 16:37
- гость -

Бедные подростки

12.12.2019 16:45
Просто театр абсурда

Я не понимаю, это партия или государство? Или депутат от любой партии может вручать паспорта?

12.12.2019 16:51
- гость -

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об образовании в Российской Федерации" Статья 27 пункт 12

В государственных и муниципальных образовательных организациях создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускаются.

12.12.2019 16:54
- гость -


12.12.2019 16:51
- гость -


думается, что ваш пост мимо кассы и оплачен не будет. поскольку беспредел творимый едросами проводился не в образовательных учреждениях.

12.12.2019 17:26
- гость -

Что за ? Какие тут могут быть партии? Они что, свои паспорта раздают? Или уже страну полностью приватизировали? Если так, то надо нам массово, всем вместе, подавать документы на выезд, пусть остаются одни и дрючат друг друга в удовольствие. Долго ль протянут?
Вообще это скандальное событие, когда члены какой-то партии выдают паспорта государства. Где КПРФ и СР? Немедленное обращение в прокуратуру и суд, такого быть не должно в принципе. Паспорт выдаёт государство! Всё.

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