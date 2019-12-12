Единороссы вручили первые паспорта юным барнаульцам

В День Конституции, 12 декабря, 52 юных барнаульца получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. Вручили документы представители партии "Единая Россия".
"В день принятия Конституции вы получаете свои первые взрослые документы. Быть гражданином России – не простые слова. Это и гордость за богатую историю, величие страны, и большая ответственность за свои действия. Помните, хорошей учебой, реализацией своих талантов и добрыми делами вы только укрепляете доброе имя России", – сказал им секретарь Барнаульского местного отделения партии Юрий Еремеев.
Жителям Железнодорожного района паспорта вручали депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владимир Устинов, Индустриального – депутат Барнаульской городской Думы Евгений Кулешов, Центрального – депутат БГД Юрий Ряполов. А в Ленинском районе первый взрослый документ подросткам вручал депутат Дмитрий Абалымов.
Единороссы подчеркнули, что в последние годы на подобные торжественные мероприятия школьники все чаще приходят с родителями и даже бабушками и дедушками.
Комментарии
Быть гражданином России – не простые слова. Это и гордость за богатую историю, величие страны, и большая ответственность за свои действия.
А в чем величие страны? Что конституцию регулярно редактируют и депутаты принимают законы которые противоречат конституции? А может мы должны гордится развитой социальной сферой, достойными пенсиями, лучшей в мире бесплатной медициной, так чтобы больным детям всей страной смсками не собирать? Или у нас развитая правоохранительная система без коррупции? Экономика? Промышленность? Или может гордиться, что у нас в крае зарплата ниже чем в странах Африки? Где это величие?
А при чем здесь Единая Россия?
Это и гордость за богатую историю,
ага, молодой страны с 20-ти летней историей (с)
Согласно опросам 53 процента молодёжи хотят уехать из страны. Если бы на этой встрече был бы не только единорос раздающий российские паспорта, но и посол USA раздающий гринкарты, то лично у меня нет сомнений, что российские паспорта бы брать бы не стали.
А при чем здесь Единая Россия?
сказано же было
"Наша цель, как и прежде - победить, честно, уверено и безоговорочно. Пусть наши соперники утешаются формулой, что важна не победа, а участие. Мы должны быть настроены только на победу" (c)
вот и работают с новым электоратом для которого повышение пенсионного возраста, НДС и т.п. пока еще пустой звук )))
Оградите детей от ЕР!