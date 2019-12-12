Алтайские мамочки получат январское детское пособие в декабре

Родители Алтайского края получат в декабре пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет два раза: в начале и конце месяца. Зато в январе выплаты не будет. Об этом сообщили в Фонде социального страхования РФ.
Управляющий алтайским отделением ФСС РФ Татьяна Петрова уточнила, что первая выплата – за ноябрь 2019 года – состоялась 5-6 декабря. 26 и 27 декабря переведут пособие за декабрь. Практика выплачивать декабрьское пособие раньше новогодних каникул действует с 2017 года. В остальные месяцы пособие выплачивают как обычно: с 1 по 15 число следующего месяца. Выплата за январь будет только в начале февраля 2020 года.
В 2019 году в Алтайском крае было более 25 тысяч получателей этого пособия. Им выплачено более 1,3 млрд рублей. Две трети выплаченной суммы пришлись на пособия по уходу за вторыми и последующими детьми.
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