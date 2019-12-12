Барнаулец ездил с поддельными правами. Но его поймали и завели уголовное дело

Сотрудники барнаульского ДПС поймали водителя с поддельными правами, сообщает пресс-служба краевого МВД.
"Сотрудники ДПС на одной из городских улиц остановили автомобиль под управлением мужчины 1971 года рождения. При проверке водительского удостоверения полицейские усомнились в его подлинности, изъяли и направили на экспертизу, результаты которой подтвердили, что документ является поддельным", – уточнили в ведомстве.
Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа". Если водителя признают виновным, ему грозит штраф на сумму до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за шесть месяцев, также могут наказать обязательными или исправительными работами или вовсе арестовать на срок до шести месяцев.
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