Серьезный пожар произошел на авианосце "Адмирал Кузнецов". Есть пострадавшие

На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел пожар, сообщает ТАСС.
По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Очаг расположен в правом энергоотсеке на второй палубе.
Силами пожарных были спасены восемь человек. Их вывели из задымленных помещений. Три человека пострадали. Судьба еще одного остается неизвестной.
"Общая площадь горения составляет 120 кв. метров, горит дизельное топливо, тушение осуществляется при помощи пенной атаки", – рассказали представители оперативных служб. Пожару присвоен второй повышенный уровень опасности.
Комментарии
Правильно, зачем его ремонтировать? -проще спалить и забыть!
Сразу видно, в армии , флоте царят порядок, трудовая дисциплина и передовые технологии! Куют щит Родины, !
12.12.2019 17:01
- гость -
Вообще-то он сейчас на заводе, а не в армии. Знаток. ))
Эта единственная судорога отечественного авианесущего судостроения начата в 1981 году. Когда СССР уже был переполнен криворукими и безмозглыми недостроителями коммунизма сверх всякой меры.
Сдайте уже это недоразумение в металлолом и успокойтесь.
Какой несчастливый корабль.
Даже ремонт в доке - целая эпопея, полная опасностей и трагедий.
Общая площадь горения составляет 120 кв. метров
Уже... В настоящее время площадь достигла 600 квадратных метров.
12.12.2019 17:06
- гость -
Какой несчастливый корабль.
Причем тут корабль? Вам рассказать, что делают когда выделенные деньги на ремонт, потрачены совсем не на ремонт, а в тюрьму садится не хочется?
12.12.2019 17:06
- гость -
Даже ремонт в доке - целая эпопея, полная опасностей и трагедий.
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Он не в доке. Его туда еще предстоит как-то запихать. Он у стенки 35-го СРЗ.
Он даже когда в походе дымит. Так что ничего удивительного.
Правда не очень понятно, как можно заниматься сваркой рядом с дизельным топливом?
Не исключено что это проделки либерастов. Надеюсь Президент с ними разберется.
Похоже на подписание смертного приговора Кузе. Энергоотсек - этоуже очень серьёзный ремонт. Думаю, что на комиссии Минобороны начнут ставить вопрос о целесообразности дальнейшего восстановления. Кузю добивает отсутствие квалифицированного берегового обеспечения, разваленная ремонтная база и сомнения в его необходимости флоту в нынешнем виде. А жаль кто теперь по сусликам в Сирии лупить будет
12.12.2019 17:17
- гость -
этоуже очень серьёзный ремонт.
Так это ещё и лучше! Можно лет 25 делать и постоянно деньги выпрашивать, как в случае с художественным музеем в Барнауле.
Окалина попала на нижнюю палубу, где находилось топливо.
Короче, опять блеснули соблюдением ТБ.
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов», за срыв ремонта которого три дня назад оправдывался президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Пожар позволит ОСК вообще не сдавать корабль. Прошлой осенью на «Кузнецова» благодаря друзьям Рахманова упал кран, утонул плавдок и образовалась «дырка 4 на 5 метров». До того Алексей Рахманов провалил сдачу ледоколов «Обь», «Александр Санников», «Андрей Вилькицкий», сорвал контракты c «Атомфлотом» и «Газпромом». Но остался в должности и получил орден Александра Невского из рук Путина
12.12.2019 17:24
- гость -
Окалина попала на нижнюю палубу, где находилось топливо.
Ага Попробуйте как-нибудь солярку окалиной зажечь
Не дешевле его на металлолом пустить, а?
Ухайдохал два самолёта, кучу народу, убил плавдок с краном...
и это ещё НАТО даже не выступало ...
Поржали с этого колхоза...
Ну любит Кузя подымить, это его коронный номер!
Сегодня день такой что-ли???
1) Кузя - горит
2.)подлодка Чита- затонула при буксировке
3.) вертолёт МИ28- разбился.
Там в армии на флоте гааспада Енералы чО-нить делают?
Или только зарплатные бабулетки получают?
12.12.2019 17:35
- гость -
Не дешевле его на металлолом пустить, а?
Да вы с ума сошли! Великая держава и без авианосца? Новый импортный Сказочному уже не продадут, а заводы которые могут такой новый сделать угроблены. Так что то только ремонт, сколько и чего бы это не стоило.
2.)подлодка Чита- затонула при буксировке
Не затонула, а на мель села вроде носом.
Буксировали на утилизацию.
«Адмирал Кузнецов» - ни одного врага не уничтожил, зато своих - уже несколько, не считая самолетов.