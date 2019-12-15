Чтобы помнили. Из чего в России делают памятники

Несчастье не привыкло предупреждать кого-либо о своем визите. Есть в жизни события, к которым невозможно подготовиться заранее и которые тянут за собой определенные печальные, но необходимые хлопоты. Среди них – выбор и заказ памятника. Традиция их установления на месте упокоения людей сложилась испокон веков. И такой знак внимания и особого отношения должен выдержать любые временные изменения и внешние воздействия. Из чего и как делают памятники, которые надолго сохранят воспоминания о близком.

Чаще всего для создания надгробий используют искусственный камень, мрамор или гранит. Реже – металл.

Искусственный камень – один из самых дешевых материалов для памятника. Но он не долговечен, срок службы – не больше десяти лет. Искусственный камень очень подвержен воздействию перепадам температур. Например, быстро выцветает на солнце и трескается на морозе. Технология производства достаточно простая – крошку натурального камня смешивают со специальной смолой. Получается пластичная и вязкая масса, которую выливают в форму для заготовок, и там она застывает.

Металл давно утратил первенство среди материалов для памятников: он не дружит с влагой, ржавеет и быстро теряет эстетический вид. Самый дешевый вариант – надгробие из листового металла. Такие памятники похожи на крашеную железную "коробку", их до сих пор можно увидеть на старых сельских кладбищах. Вариант подороже – кованое надгробие. Выглядит эстетично, но стоит дорого.

Мрамор – тонкий и благородный материал, один из самых популярных в Европе для создания памятников. Да, он тоже подвержен воздействию солнца, но при тщательном уходе простоит долго. И стоит дорого. Добывают мрамор в Карелии, на Ладожском озере и Кольском полуострове. Цельные куски камня разбирают на мелкие. Мрамор либо шлифуют и он становится матовым (кстати, это защищает надгробие от солнца), либо полируют – для глянца. Он достаточно мягкий, из него лучше всего получаются сложные фигуры. Но надписи на камне сделать сложно – из-за рисунка самого мрамора.

Самый оптимальный материал – по соотношению цены и качества – гранит. Долговечен, прекрасно выдерживает контакт с водой и перепады температур и не требует особого ухода. Даже набережные в городах из гранита. Добывают его в Карелии, на Урале, Кавказе и в Приморье. В процессе сбора горной породы в граните появляется много дефектов, которые могут в дальнейшем повлиять на свойства камня. Поэтому при создании эксклюзивных памятников из гранита мастера отбирают только качественные фрагменты камня – без сколов и микротрещин. Затем заготовка, которую делают по индивидуальному эскизу, проходит несколько стадий обработки и полировки. Из гранита часто делают памятники в виде гравюры или детализированного бюста. Качественное надгробие из гранита прослужит десятки лет и сможет отразить не только облик, но и характер ушедшего человека.

Выбор материала, из которого делается само изделие, очень важен, как и то, что на нем изображено. Чем дольше простоит памятник, тем дольше и память о человеке.

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