Заместителя главы Бийска выпустили из СИЗО

Заместитель главы Бийска по вопросам строительства Дмитрий Маслюк освобожден из следственного изолятора, в котором он находился с 20 ноября, сообщает "Бийский рабочий".
С просьбой об изменении меры пресечения обратился его адвокат. Теперь Маслюк будет находиться под домашним арестом.
Обвинения с чиновника не сняты.
Дмитрия Маслюка подозревают в превышении должностных полномочий. Поводом стали множественные нарушения, выявленные в домах на улице Спекова, в том числе превышение норм фенола и формальдегида. Дома строились в рамках программы переселения.
Расследование уголовного дела в отношении представителя бийской мэрии продолжается.
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