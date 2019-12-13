Грандиозные "Европейские игры" с ценными призами состоятся в Барнауле

"Европа Плюс Барнаул" подготовила для своих слушателей яркое мероприятие с участием ведущих радиостанции, профессиональных диджеев и фотографов. Гостей ледового катка на третьем этаже ТРЦ Galaxy ждут спортивные состязания и фотосеты, увлекательные конкурсы и сюрпризы под специально подобранный плейлист с самыми зажигательными хитами любимой радиостанции.
Уже 14 декабря 2019 года с 15:00 здесь пройдут "Европейские игры".
Ежедневно в прямом эфире радиостанции на частоте 104.9 FM в рубриках "Топ Трек", "Хит Бэк" и "Игра № 1" были разыграны 40 пригласительных билетов. Их обладателями стали самые активные слушатели, которые в составе одной из двух команд поборются за главные призы "Европейских игр". В этот день на катке: настоящие хоккейные буллиты, конкурсы на смекалку, креатив и, конечно, скорость катания, а также мастер-классы от хоккейного клуба "Динамо-Алтай" и профессиональных фигуристов.
Подарки получат все участники "Европейских игр": фирменные Power bank, портативные колонки с логотипами "Европы Плюс" и другие приятные сюрпризы от генеральных партнеров проекта – энергетического напитка Target и "АлтайЕвроМоторс", официального дилера Volkswagen в Алтайском крае.
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