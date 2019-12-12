Готовьте лопаты. Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Алтайском крае

13 и 14 декабря жителей Алтайского края ожидает встреча с суровой зимой, сообщают синоптики.
Температура воздуха не опустится ниже -4 градусов, а в некоторых района и вовсе уйдет в плюс, но при этом, регион накроют осадки.
Ожидаются осадки в виде снега, в том числе мокрого, метели и сильный ветер с порывами до 16 м/с.
На дорогах гололедные явления и снежные заносы.
Комментарии
С каких пор метели стали ухудшением погоды? Всю жизнь это было обычно для Сибири.
Мэра уже предупредили? Пусть готовит технику