Владимир Путин прибыл на прощание с Юрием Лужковым

Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Ранее об этом сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Сегодня президент попрощается с Юрием Михайловичем Лужковым", — рассказал он журналистам.
По его словам, Владимир Путин ценил вклад Юрия Лужкова в развитие не только Москвы, но и всего государства. По его словам, Лужкова и Путина связывали очень теплые и конструктивные отношения.
Церемония прощания проходит в храме Христа Спасителя. Отпевание бывшего градоначальника провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронят Лужкова на Новодевичьем кладбище.
Комментарии
Путин перекрестился, как обычно, как телекамеры показывали, от пуза ко лбу, а потом слева направо
Лицемер не только в том, что из себя православного строит, нарушая Заповеди
Упыри приползли в храм хоронить упыря.
Скоро, при дверях.
А зачем так много священников? Они, что помогут ему в раскалённый котёл не попасть?
"Ей гряду скоро.
Ей гряди, Господи Иисусе"
Лужкова и Путина связывали очень теплые и конструктивные отношения. Да уж.....
Отпевание бывшего градоначальника провел патриарх Московский и всея Руси Гундяев.
Лужкова и Путина связывали очень теплые и конструктивные отношения. Да уж.....
У Лужи было только одно положительное качество - отходчивость. Вякнет чего-нибудь, как в лужу пёрнет - его пошлют. Отойдет и по большому счету мстить не станет. Но это только со своим кругом.