Режиссер "Великого Гэтсби" снимет "Мастера и Маргариту"

Режиссер Баз Лурман приобрел права на экранизацию романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", сообщают "РИА Новости".
Осуществить покупку ему удалось с помощью правообладателей Светланы Мигуновой-Дали и Грейс Ло. Продюсировать продукт они будут вместе с режиссером.
"Вот уже больше двадцати лет я ощущаю удивительную связь с этим романом, и мне давно хотелось приобрести права на эту необыкновенную книгу, — заявил Лурман. — Я так взволнован получить, наконец, возможность интерпретировать это произведение, которое стало в свое время настоящим прорывом".
Фильмом будет заниматься компания Лурмана Baz & Co.
Комментарии
русскую классическую литературу пиндосы никогда удачно не экранизировали!