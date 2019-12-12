"Лужков был деревенским барином": Варламов обвинил экс-мэра в "уничтожении Москвы"

Блогр-урбанист Илья Варламов в своем Telegram-канале раскритиковал Юрия Лужкова.
Он признался, что никогда не любил бывшего градоначальника и не считает нужным говорить о нем что-то хорошее после смерти. Варламов назвал лужкова "деревенским барином", который воспринимал Москву как "свою личную волость".
"Лужков – это неприкрытая, наглая, вопиющая коррупция. Лужков – это градостроительные ошибки. Лужков – это его бездарные друзья, которые получили возможность гадить в Москве. Лужков – это вечный праздник-карнавал на улицах великого города. Это уничтожение Москвы, презрение к истории и культуре. Это самодурство и варварство", — пишет Варламов.
Блогер обвинил чиновника в том, что он "уничтожил площади" и "испортил городские панорамы". По его словам, лучшее, что градоначальник сделал для столицы — "тихо и незаметно ушел".
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в германской клинике. 12 декабря в храме Христа Спасителя прошла церемония прощания.
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