Шеф-редактор "Эха Москвы" в Барнауле стала победителем конкурса "Медиа-Энергия Алтая"

Компания "Алтайэнергосбыт" и Союз журналистов Алтайского края подвели итоги конкурса "Медиа-Энергия Алтая – 2019", в котором принимали участие журналисты из Алтайского края и Республики Алтай. Всего на конкурсе было представлено 230 работ.
Победителем в номинации "Энергосбережение: сегодня и завтра" стала шеф-редактор радио "Эхо Москвы" в Барнауле Анастасия Хлыновская.
Она представила жюри тридцатиминутную программу "Тема дня", в которой обсуждался вопрос энергосбережения. Гостем эфира стал руководитель энерготехнического центра компании "Алтайэнергосбыт" Дмитрий Венгерский. Он подробно рассказал о том, сколько денег можно сэкономить, покупая энергосберегающие лампочки и как выбрать энергоэффективную бытовую технику. Кроме того, ведущая и эксперт рассмотрели кейс, как семья может сэкономить более 10 тысяч рублей в год на оплате электроэнергии.
"Основная цель конкурса "Медиа-Энергия Алтая" – повышение грамотности потребителей энергоресурсов в сфере ЖКХ и энергетики, пропаганда среди широких слоев населения ценностей энергоэффективного образа жизни, рачительного и добросовестного потребления энергоресурсов. Как нам кажется, в уходящем году в сотрудничестве с медиасообществом Алтая была проделана большая информационная работа в этом направлении. Особое внимание было уделено изменениям в законодательстве в сфере энергетики, вступающим в силу в 2020 году, поскольку так или иначе эти новации коснутся всех потребителей энергоресурсов. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное партнерство со СМИ и искренне поздравляем всех победителей конкурса!" – подвел итоги генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт" Валерий Нагорнов.
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