Каждая шестая семья в России стала хуже питаться

Росстат выяснил, что каждая шестая семья в России за год стала хуже питаться, сообщает РБК.
"Чаще всего с проблемой питания сталкиваются неполные или многодетные семьи, а также семьи, состоящие из пенсионеров", – говорится в исследовании.
Около 16% семей за 2018 год заметили, что ситуация с питанием стала хуже. Большинство респондентов – 71,3% – считают, что ничего не изменилось, а 12% участников опроса сообщили, что оно улучшилось.
При этом семей, которые могут позволить себе все желаемые продукты, стало чуть меньше – 51,7% по сравнению с 52,3% годом ранее.
4,6% опрошенных заявили, что им периодически не хватает еды.
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