"Загад не бывает богат": спикер АКЗС рассказал о планах на следующие выборы

Председатель краевого Заксобрания Александр Романенко в ходе онлайн-конференции 12 декабря ответил amic.ru, есть ли у него планы участвовать в следующих парламентских выборах в 2021 году.
"2021 год будет очень насыщенным с точки зрения избирательной активности. Что касается моих амбиций, то скажу прямо: желание работать дальше у меня есть, силы и опыт тоже, но впереди еще полтора года. Как говорили раньше, "загад не бывает богат", поэтому посмотрим", – сказал спикер АКЗС.
В 2021 году пройдут выборы в краевое Законодательное собрание, а также в Госдуму. Вокруг перспектив Романенко уже сейчас циркулирует крайне противоречивая информация. Как ранее писал amic.ru, называется несколько версий. Первая – Александр Романенко пойдет на повышение в Госдуму, то есть повторит судьбу своего предшественника Ивана Лоора.
Версия вторая – Романенко пойдет на понижение или вовсе завершит политическую карьеру. Во-первых, не ясно, сохранит ли он пост руководителя реготделения "Единой России" в свете федерального тренда по обновлению руководства партии на местах. Во-вторых, два источника рассказали, что не совсем гладко складываются отношения Романенко с политическим вице-премьером Денисом Губиным, который по должности будет курировать проведение выборов.
Среди кандидатур на замену Романенко на посту спикера источники amic.ru называют пока Сергея Приба, лидера фракции ЕР, и Стеллу Штань, представителя губернатора в АКЗС.
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