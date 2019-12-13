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Новости

Спикер АКЗС оценил удар по репутации парламента из-за уголовных дел депутатов

, ИА "Амител", Елена Маслова
Александр Романенко считает, что сложилась "где-то парадоксальная ситуация"
Александр Романенко / Фото: akzs.ru

Александр Романенко / Фото: akzs.ru

Председатель краевого Заксобрания Александр Романенко оценил, пострадала ли репутация парламента после череды неприятных для него событий: осенью два депутата по решению судов первой инстанции получили сроки по уголовным статьям, а затем "Банкфакс" опубликовал речь бывшего гендиректора "СтройГАЗа" Евгения Ледина, который и вовсе обвинил сенатора от АКЗС Сергея Белоусова в том, что тот якобы дал взятку, чтобы получить пост сенатора. На вопрос amic.ru Романенко ответил 12 декабря в ходе онлайн-конференции.

"Действительно очень актуальный вопрос, и, наверное, где-то парадоксальная ситуация", – сказал Романенко.

Он подчеркнул, что депутаты и краевого, и муниципального уровня "добросовестно выполняют свою работу": принимаются бюджеты, идет совершенствование законодательства, большинство депутатов работают в округах, решают конкретные проблемы людей.

"При этом, обратите внимание, ни один депутат в крае, насколько я знаю, ни разу не был осужден за депутатскую деятельность. Как депутат, выполняя свои обязанности, он не совершает правонарушений. Однако если вы проанализируете общественное мнение, то в фокусе публичного внимания находятся гораздо чаще негативные факты, – обратил внимание спикер. – Почему так? Мне кажется, это связано с особым статусом депутата. Он – народный избранник. Он должен быть идеалом поведения, раз люди ему доверяют. Отсюда любой негативный контекст воспринимается очень гипертрофированно".

Романенко рассуждает, что у правоохранителей вопросы к бизнесменам появляются регулярно. "Но общественный резонанс возникает, когда он депутат. Наверное, так и должно быть", – сказал Романенко.

"Можно обратить внимание только на один лингвистический момент. Если предприниматель, являющийся депутатом, совершает правонарушение, то обязательно напишут, что виноват депутат, а не предприниматель. Хотя, когда машинист товарного состава экстренно привез уголь в замерзающий город Яровое, где был введен режим ЧС, то никто не написал, что это был депутат краевого парламента. Просто в массовом сознании сложилось представление, что депутат имеет дело с деньгами, и если его судят за финансовые преступления в совершенно отвлеченной от депутатской деятельности сфере, то он отвечает перед людьми как депутат", – объяснил свою логику председатель парламента.

Он подчеркнул, что, по его мнению, депутатский статус не является "прикрытием" для человека в его недепутатских делах. "Скорее, это отягчающее обстоятельство", – сказал Романенко. К тому же, добавил он, есть "способ защиты парламентаризма от таких негативных проявлений: депутата лишают статуса в случае правонарушения. "Можно написать в газете, что депутат – преступник, но преступник не может быть депутатом", – резюмировал он.

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

13.12.2019 06:56
- гость -

Хохол

13.12.2019 07:35
Гость

Воровать не надо и парадоксальной ситуации не будет.

13.12.2019 07:53
- гость -

Складывается странная ситуация. Законотворцы, которые должны быть примером исполнения законов ставят себя выше них. Это и многомиллионные неисполненные решения судов, и показное пренебрежительное отношение к обращениям прокуратуры по декларационным скандалам и другим вопросам. Вам говорят вы незаконно раздаете по 30 штук в месяц, а вы в ответ будем по 32. При том что уровень основного контингента это в лучшем случае в колхозе закидывать навоз в телегу.

13.12.2019 07:57
- гость -

Вот уже почти две недели безмолствует господин Белоусов, что очень странно публичный человек должен реагировать на публичные обвинения.

13.12.2019 08:08
1

Пытаются сделать "хорошую" морду лица при очень плохой игре.

13.12.2019 08:16
- гость -

Репутации ЕР уже ничто не повредит.
Вот, они ещё аэропорт намылились продавать. Надеюсь, мы вскоре узнаем, кто какие откаты за это паскудство получил. И этот деятель в этом числе.

13.12.2019 08:22
Гостю 8.16

ты не узнаешь. Не в тех органах работаешь.

13.12.2019 08:27
- гость -

Да, ситуация парадоксальная. Вместо обеспеченной старости Романенке может выпасть тюремная параша.

13.12.2019 08:28
- гость -

конечно они пользуются депутатским статусом для воровства, это очевидно и ясно.

13.12.2019 08:32
Гостю08.28

Если тебе все ясно расскажи что Романенко как депутат украл? Конкретно только.

13.12.2019 08:39
- гость -

Узнаем, узнаем, терпение.
Судя по последним событиям, здоровая часть в правоохранительных органах стала преобладать над пропастиной.
Скоро мого чего интересного узнаем. Не зря же этот Романенко ножками засучил.

13.12.2019 08:49
- гость -

08:32
Незамараных в этой системе нет и быть не может.

13.12.2019 08:52
Гостю 8.49

Кто ж тебя так обгадил то?

13.12.2019 09:01
гость

Лингвистический момент заключён в слове - автозакон.

13.12.2019 09:11
- гость -

"то что мертво умереть не может"

13.12.2019 09:12
петух с докучаево

хороший спич... это примерно как если кривой сантехник пришел и у тебя пол квартиры залило из-за него - разведет руками и скажет "ну все мы люди". Или типа стою на кассе. Дайте петра пачку, даю 500р, мне сдачу не дают, типа я сотку дал. Начиную возмущаться мол обманули же.. Обман..Так уже в очереди блажат - "ну а чего ты добивашься то чтоб продавца уволили чтоли? Не раскачивай лодку"

13.12.2019 09:22
- гость -

Система. Но наяаомлм ломать

13.12.2019 09:28
iOne

Парадоксом будет если хотя бы треть людей не считают, всю эту сходку, чисто воровской.

13.12.2019 09:32
iOne

А ты сходи. Стань депутатом и все узнаешь. И очень сильно разочаруешся в правоте своей мнимой.

13.12.2019 09:36
- гость -

Всей этой шобле удел один - суд да тюрьма.

13.12.2019 09:38
- гость -

13.12.2019 07:57
- гость -
Ну и сказали что Белоуссов брал деньги и что? (кстати намек что Карлин тоже не спроста получил свой пост). Вам в глаза не бросается такая ситуация когда Навальный делает "разоблачения" и что кроме просмотров все его дела дальше не идут в ход, ни одна структура не заинтересовалась тем что он нараскрывал? ( Проверила бы для приличия)Тогда как на Западе после такого текста сразу бы отстранили от должности и проводили бы проверку. Что это? Или сначала заведут дело Захарченко, или на Губернатора и тогда он "выстрелит" в них своим расследованием. У нас такие слова громогласные НИЧЕГО НЕ ОЗНАЧАЮТ, и проверять их никто не будет.

13.12.2019 09:49
ОЛьга

Это показатель того, что получив мандат, якобы народный депутаты чувствуют вседозволенность, сладко спят, много жрут. Неоднократно за последнее время повторяется, что место депутата покупается. Что они сделали для электората, тот же Романенко, на тот свет отойдет и то доброе дело сделает.

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