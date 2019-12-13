Спикер АКЗС оценил удар по репутации парламента из-за уголовных дел депутатов

Председатель краевого Заксобрания Александр Романенко оценил, пострадала ли репутация парламента после череды неприятных для него событий: осенью два депутата по решению судов первой инстанции получили сроки по уголовным статьям, а затем "Банкфакс" опубликовал речь бывшего гендиректора "СтройГАЗа" Евгения Ледина, который и вовсе обвинил сенатора от АКЗС Сергея Белоусова в том, что тот якобы дал взятку, чтобы получить пост сенатора. На вопрос amic.ru Романенко ответил 12 декабря в ходе онлайн-конференции.
"Действительно очень актуальный вопрос, и, наверное, где-то парадоксальная ситуация", – сказал Романенко.
Он подчеркнул, что депутаты и краевого, и муниципального уровня "добросовестно выполняют свою работу": принимаются бюджеты, идет совершенствование законодательства, большинство депутатов работают в округах, решают конкретные проблемы людей.
"При этом, обратите внимание, ни один депутат в крае, насколько я знаю, ни разу не был осужден за депутатскую деятельность. Как депутат, выполняя свои обязанности, он не совершает правонарушений. Однако если вы проанализируете общественное мнение, то в фокусе публичного внимания находятся гораздо чаще негативные факты, – обратил внимание спикер. – Почему так? Мне кажется, это связано с особым статусом депутата. Он – народный избранник. Он должен быть идеалом поведения, раз люди ему доверяют. Отсюда любой негативный контекст воспринимается очень гипертрофированно".
Романенко рассуждает, что у правоохранителей вопросы к бизнесменам появляются регулярно. "Но общественный резонанс возникает, когда он депутат. Наверное, так и должно быть", – сказал Романенко.
"Можно обратить внимание только на один лингвистический момент. Если предприниматель, являющийся депутатом, совершает правонарушение, то обязательно напишут, что виноват депутат, а не предприниматель. Хотя, когда машинист товарного состава экстренно привез уголь в замерзающий город Яровое, где был введен режим ЧС, то никто не написал, что это был депутат краевого парламента. Просто в массовом сознании сложилось представление, что депутат имеет дело с деньгами, и если его судят за финансовые преступления в совершенно отвлеченной от депутатской деятельности сфере, то он отвечает перед людьми как депутат", – объяснил свою логику председатель парламента.
Он подчеркнул, что, по его мнению, депутатский статус не является "прикрытием" для человека в его недепутатских делах. "Скорее, это отягчающее обстоятельство", – сказал Романенко. К тому же, добавил он, есть "способ защиты парламентаризма от таких негативных проявлений: депутата лишают статуса в случае правонарушения. "Можно написать в газете, что депутат – преступник, но преступник не может быть депутатом", – резюмировал он.
Комментарии
Хохол
Воровать не надо и парадоксальной ситуации не будет.
Складывается странная ситуация. Законотворцы, которые должны быть примером исполнения законов ставят себя выше них. Это и многомиллионные неисполненные решения судов, и показное пренебрежительное отношение к обращениям прокуратуры по декларационным скандалам и другим вопросам. Вам говорят вы незаконно раздаете по 30 штук в месяц, а вы в ответ будем по 32. При том что уровень основного контингента это в лучшем случае в колхозе закидывать навоз в телегу.
Вот уже почти две недели безмолствует господин Белоусов, что очень странно публичный человек должен реагировать на публичные обвинения.
Пытаются сделать "хорошую" морду лица при очень плохой игре.
Репутации ЕР уже ничто не повредит.
Вот, они ещё аэропорт намылились продавать. Надеюсь, мы вскоре узнаем, кто какие откаты за это паскудство получил. И этот деятель в этом числе.
ты не узнаешь. Не в тех органах работаешь.
Да, ситуация парадоксальная. Вместо обеспеченной старости Романенке может выпасть тюремная параша.
конечно они пользуются депутатским статусом для воровства, это очевидно и ясно.
Если тебе все ясно расскажи что Романенко как депутат украл? Конкретно только.
Узнаем, узнаем, терпение.
Судя по последним событиям, здоровая часть в правоохранительных органах стала преобладать над пропастиной.
Скоро мого чего интересного узнаем. Не зря же этот Романенко ножками засучил.
08:32
Незамараных в этой системе нет и быть не может.
Кто ж тебя так обгадил то?
Лингвистический момент заключён в слове - автозакон.
"то что мертво умереть не может"
хороший спич... это примерно как если кривой сантехник пришел и у тебя пол квартиры залило из-за него - разведет руками и скажет "ну все мы люди". Или типа стою на кассе. Дайте петра пачку, даю 500р, мне сдачу не дают, типа я сотку дал. Начиную возмущаться мол обманули же.. Обман..Так уже в очереди блажат - "ну а чего ты добивашься то чтоб продавца уволили чтоли? Не раскачивай лодку"
Система. Но наяаомлм ломать
Парадоксом будет если хотя бы треть людей не считают, всю эту сходку, чисто воровской.
А ты сходи. Стань депутатом и все узнаешь. И очень сильно разочаруешся в правоте своей мнимой.
Всей этой шобле удел один - суд да тюрьма.
13.12.2019 07:57
- гость -
Ну и сказали что Белоуссов брал деньги и что? (кстати намек что Карлин тоже не спроста получил свой пост). Вам в глаза не бросается такая ситуация когда Навальный делает "разоблачения" и что кроме просмотров все его дела дальше не идут в ход, ни одна структура не заинтересовалась тем что он нараскрывал? ( Проверила бы для приличия)Тогда как на Западе после такого текста сразу бы отстранили от должности и проводили бы проверку. Что это? Или сначала заведут дело Захарченко, или на Губернатора и тогда он "выстрелит" в них своим расследованием. У нас такие слова громогласные НИЧЕГО НЕ ОЗНАЧАЮТ, и проверять их никто не будет.
Это показатель того, что получив мандат, якобы народный депутаты чувствуют вседозволенность, сладко спят, много жрут. Неоднократно за последнее время повторяется, что место депутата покупается. Что они сделали для электората, тот же Романенко, на тот свет отойдет и то доброе дело сделает.