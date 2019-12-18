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"Я еще не умею ходить, но научусь". Даша делает первые шаги в пять лет

, ИА "Амител"
Чтобы побороть болезнь, девочке нужен современный тренажер, на который у семьи нет средств

Пятилетняя Даша уже два месяца ждет Нового года. Каждый день заглядывает под елку, которую мама Наталья поставила специально для нее. А еще нарядила квартиру. Даша уже пять раз написала письмо Деду Морозу. Все, что загадала девочка, мы сохраним в тайне, а вдруг не сбудется? Но об одном желании мы должны рассказать. Ведь его исполнение зависит от нас с вами. Даша хочет ходить.

Ложные надежды, упущенное время

Даша родилась семимесячной. Маленькая, щупленькая, почти невесомая. Но недоношенные дети вырастают абсолютно здоровыми. И когда в полтора года Даша не могла сидеть, мама девочки верила врачам, мол, это лишь задержка в развитии. Ничего, будет ходить, как и все.

"Мы все ждали, когда Даша поползет. Но месяцы летели, и к полутора годам она еще не садилась самостоятельно. Я регулярно ходила в больницу, но врачи уверяли, что это просто задержка в развитии, говорили: "Надо подождать, надо подождать". Мы ждали. Вот и дождались", – говорит мама девочки, Наталья.

Сейчас Даше пять. Она различает геометрические фигуры, учит цифры, наизусть знает много песен и стихотворений. А еще делает первые шаги.

"У Даши хорошие перспективы"

Диагноз "детский церебральный паралич" Даше поставили только к полутора годам. Это значит, что важное для реабилитации время было упущено. Наталья говорит: если бы врачи вовремя заметили заболевание, девочка, возможно, уже бы ходила.

Сейчас мама Даши делает все для ее выздоровления. Массаж, ЛФК, ботексная терапия (девочка уже привыкла к уколам в ноги и руки) для снятия тонуса.

Даша ежедневно по 20 минут стоит на специальной опоре – так мышцы расслабляются, и она встает с привычных "цыпочек" на пятки. Затем растяжка, занятия на мяче, на шведской стенке.

 

Положительные изменения начались после занятий в оздоровительном центре "Оранжевая пантера". Даша наконец-то начала самостоятельно ходить вдоль стены. Сейчас с помощью ходунков девочка даже передвигается по квартире. Вот только на улицу выйти сложно. Зимой Наталья возит дочь на санках, а летом – на специальном велосипеде.

Все "светские" выходы за год можно пересчитать по пальцам одной руки: представление во Дворце культуры, кино и парк аттракционов. Но все трудности девочка переносит мужественно и стойко. Даша уверена, что будет ходить. Ее мама в этом тоже не сомневается.

"Дочь еще не все понимает, но когда видит других детей, которые ходят и бегают, не расстраивается, говорит: "Я еще не умею ходить, но научусь". Она не отчаивается, и уже тем более не чувствует себя в чем-то ущемленной. Врачи уверяют, что у Даши хорошие перспективы ходить самостоятельно", – говорит Наталья.

Главная мечта Даши

Наталья воспитывает дочь с мамой, получает пенсию по инвалидности. Но средств на все не хватает, а выйти на работу женщина не может, ведь с Дашей нужно заниматься большую часть дня.

"Кроме массажа и ЛФК, нам надо бы на иппотерапию и в бассейн, но все так далеко находится, а живем мы в поселке Южном. Еле-еле на реабилитацию наскребаем, занятия в месяц обходятся в 7500 рублей, а на такси тратим 5000, – говорит Наталья и тут же шутит. – Дома из ценного – телевизор, плита и собака. И то собаку директор центра подарила".

Чтобы Даша смогла ходить, ей нужны не только регулярные лечебные занятия, но и автоматическая беговая дорожка. На ней девочка сможет регулярно заниматься дома, а значит, реабилитация пойдет быстрее.

"Беговая дорожка будет нужна Даше всю жизнь. Но сейчас этот тренажер особенно необходим. В оздоровительном центре дочь занимается 15 минут на тренажерах, а дома сможет 15 минут три раза в день. Пока Даша не может ходить назад, боком, а на беговой дорожке этому можно будет научиться", – говорит Наталья.

Поэтому благотворительный фонд "Облака" решил помочь Наталье с покупкой автоматической беговой дорожки и обращается к неравнодушным поддержать семью.

Сумма сбора: 20 000 рублей.

Реквизиты для пожертвования с сообщением "Даше":
– Сайт фонда – кнопка "Помочь";
– Яндекс-кошелек: 4100156427571664;
– Qiwi-кошелек: 796096124425;
– Отправить СМС на короткий номер 3434 с сообщением "Облака 200" (после пробела – сумма перевода, после отправки сообщения вам придет подтверждение, необходимо пройти до конца).

Шесть шагов перевода пожертвований через Сбербанк-онлайн. Это займет 23 секунды. Полная защита ваших данных. Не нужно вводить номер карты. Ваше пожертвование напрямую попадает на расчетный счет фонда "Облака".

  • 1-й шаг – открыть платежи в приложении Сбербанк-онлайн на телефоне;
  • 2-й шаг – ввести вверху страницы поисковой строки: Облака;
  • 3-й шаг – нажать на "фонд Облака добровольные взносы";
  • 4-й шаг – ввести свои полные ФИО;
  • 5-й шаг – написать назначение платежа: "Даше" и сумму пожертвования;
  • 6-й шаг – подтвердить платеж.
Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.12.2019 09:22
- гость -

Ее повредили на родах...".(с)

Сколько денег по суду выплатила врач, повредившая во время родов ребенка?
Что, в суд не обращались? А почему? Почему в СМИ есть время писать, а в суд составить заявление нет? Есть заключение о том, что инвалидность получена в результате халатности мед.персонала? Или это просто старая песня про "врачей-коновалов", мечтающих "повредить" ребенка?
п.с. Вообще не врач

18.12.2019 06:24
- гость -

И всё это творится в России, какой там страны по рейтингу могущества? В 2019 году в России выросло число долларовых миллиардеров. Чиновников поющих из каждого утюга как же хорошо в России не сосчитать. Даже троллей в интернете оплачивают. А вот больной девочке на беговую дорожку денег нет.

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