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Где должна стоять главная елка Барнаула?

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09:37
Почему пятница 13-е вызывает ужас, что нельзя делать в этот день и как его пережить 5
09:20
Родственники Анастасии Заворотнюк опровергают информацию о ее состоянии в СМИ 0
09:09
Украл, выпил, в тюрьму. Молодой человек из Барнаула позарился на дорогой алкоголь 1
09:01
Грандиозные "Европейские игры" с ценными призами состоятся в Барнауле 0
08:57
Как встретить Новый год без долгов. Гендиректор БГЭС отвечает на вопросы
Онлайн-конференция продлится до 13:00
08:47
Искусственная или живая: какую елку выбрать: инфографика 2
08:01
Клевер – на удачу: в Барнауле появился новый ЖК с собственным зеленым парком 0
07:43
"Загад не бывает богат": спикер АКЗС рассказал о планах на следующие выборы 0
07:25
Без дыр и в бабочке: в чем мужчине встретить Новый год – 2020 1
07:01
Новое имя – новые задачи: любимая флористическая сеть Барнаула зазвучала по-новому 0
06:48
Елку из ножниц и зажигалок установили в аэропорту Вильнюса 4
06:40
Спикер АКЗС оценил удар по репутации парламента из-за уголовных дел депутатов 22
06:27
Художник, путешественник и философ: дню памяти Николая Рериха 1
06:12
Что за праздник День Андрея Первозванного, какова его история и традиции 10
06:00
Ну очень неблагоприятные условия. О погоде в Алтайском крае в пятницу 13-го 0
23:40
Ученые составили список простых продуктов, которые влияют на продолжительность жизни 0
23:16
Московский журналист умер после того, как врачи остановили ему кровь курицей 2
23:09
О способе уснуть за две минуты рассказали спецназовцы 1
23:00
На ночь глядя. Серьезная коммунальная авария произошла в Барнауле 0
22:50
Пять знаков зодиака – долгожителей 1
22:47
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей 2
22:03
Труп под окнами барнаульской многоэтажки обнаружили очевидцы 0
21:45
Каждая шестая семья в России стала хуже питаться 0
21:08
Шеф-редактор "Эха Москвы" в Барнауле стала победителем конкурса "Медиа-Энергия Алтая" 0
20:45
Курилки возвращаются в российские аэропорты 2
20:03
"Лужков был деревенским барином": Варламов обвинил экс-мэра в "уничтожении Москвы" 15
19:32
Как крайнего искали. Кто виноват в промерзающих стенах ЖК "Демидов парк" 9
19:15
Режиссер "Великого Гэтсби" снимет "Мастера и Маргариту" 2
18:44
Ни любви, ни денег. Командированного в Камень-на-Оби мужчину обманула лжекуртизанка 4
18:25
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СМИ сообщили о свадьбе Евгения Петросяна с молодой любовницей 7
17:18
Готовьте лопаты. Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Алтайском крае 3
17:01
Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России 3
16:55
Серьезный пожар произошел на авианосце "Адмирал Кузнецов". Есть пострадавшие 38
16:48
Заместителя главы Бийска выпустили из СИЗО 2
16:33
Барнаулец ездил с поддельными правами. Но его поймали и завели уголовное дело 2
16:12
Алтайские мамочки получат январское детское пособие в декабре 0
16:01
Идеальное соотношение "цена – качество": что учесть при выборе ноутбука 6
15:55
Единороссы вручили первые паспорта юным барнаульцам 12
15:38
В Москве прощаются с Юрием Лужковым: фото 12
15:25
Незаконную рубку на 5,7 млн рублей обнаружили в лесах, арендуемых алтайским депутатом 6
15:09
Кемеровский суд взыскал с собственников "Зимней вишни" 118 млн рублей 3
14:54
Роскомнадзор предостерегает россиян от незаконных новогодних сайтов 1
14:38
Депутаты потребовали отставки главы Кош-Агачского района. Но уже в этом сомневаются 0
14:20
Зима ударит по россиянам резкими волнами холода 6
14:10
Военный вертолет под управлением опытных летчиков разбился на Кубани 27
14:02
Строители вынуждены принимать "бракованные" правила застройки Барнаула 7

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