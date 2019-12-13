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В АлтГУ представят проекты по устойчивому развитию районов Алтайского края

, ИА "Амител"
Сотрудники опорного вуза, местные власти и молодые ученые разработали стратегию развития трех районов региона

Во вторник, 17 декабря 2019 года, Алтайский государственный университет подведет первые итоги реализации стратегического проекта "Устойчивое развитие Алтая в трансграничном пространстве".

В течение полугода команда специалистов из числа сотрудников опорного вуза совместно с местными властями и молодыми учеными разрабатывала стратегии и проекты развития трех районов Алтайского края: Смоленского, Советского и Алтайского. Они были изучены и высоко оценены муниципалитетами районов. На очереди – вынесение Стратегий на общественные слушания.

Основная задача стратегического проекта – создание и внедрение согласованных проектов развития районов Алтайского края, реализуя которые руководители районов смогут обеспечить повышение инвестиционной привлекательности своих предприятий, поднять уровень жизни жителей, грамотно использовать природные ресурсы. 

Проект собрал вокруг себя большое количество специалистов разного уровня: ученых, бизнесменов, политиков и студентов. Благодаря их совместной работе на сегодняшний день удалось создать более 20 инициативных проектов, направленных на развитие экологии, малого и среднего предпринимательства, образования, науки и социальной сферы. Следующим шагом в развитии проектов станет их внедрение и реализация. Этот этап планируется осуществить в 2020 году.

Для подведения промежуточных итогов работы по стратегическому проекту в АлтГУ соберутся представители правительства Алтайского края, Министерства экономического развития, АКЗС, главы районов, бизнесмены и ученые Алтайского государственного университета.

Научно-практический семинар по стратегическому проекту "Устойчивое развитие Алтая в трансграничном пространстве" пройдет 17 декабря в зале Ученого совета АлтГУ (ул. Димитрова, 66). Начало в 14:00.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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