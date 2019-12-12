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О способе уснуть за две минуты рассказали спецназовцы

, ИА "Амител"
Такой метод используют солдаты
Фото: medicalnews.ru

Фото: medicalnews.ru

Американский психолог Бад Уинтер в книге "Расслабься и побеждай: как выступать на чемпионате" рассказал о методике, которая позволяет уснуть за две минуты. Изначально эту технику использовали военные летчики, а затем она распространилась и на другие рода войск.

Главная задача – максимально расслабиться. Как физически, так и психологически. Для этого нужно откинуться на спинку стула, поставив ноги параллельно друг другу, руки скрестить на груди и расслабить мышцы головы, опустив ее на грудь. Расслабить глаза, челюсти, губы и язык, опустить плечи вниз. Дышать медленно и глубоко, сильнее расслабляя тело с каждым выдохом. Руки и ноги должны ощущаться так, словно они отделены от тела.

То же самое можно проделать и лежа, только руки лучше будет вытянуть вдоль тела, а глаза можно немного закатить, но без напряжения.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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