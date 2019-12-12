Ученые составили список простых продуктов, которые влияют на продолжительность жизни

Ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и пришли к выводу, что в рационе должны быть продукты, богатые антиоксидантами, сообщает "РГ".
Среди лидеров по содержанию антиоксидантов – зеленый чай. Пить его можно каждый день. Диетолог Марият Мухина рассказала, что между употреблением различных продуктов и продолжительностью жизни есть прямая связь.
Помимо зеленого чая в рекомендательный список попали финики, в которых содержится 23 антиоксиданта, а также облепиха, кисломолочные продукты, черника и помидоры.
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