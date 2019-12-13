Ну очень неблагоприятные условия. О погоде в Алтайском крае в пятницу 13-го

Синоптики прогнозируют на 13 декабря сильные осадки и ветер.
В Алтайском крае температура воздуха днем может подняться до +1 градуса. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололедные явления, местами по югу метель, утром по востоку местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, по западу снежные заносы.
Ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле температура воздуха от -1 до -3 градусов. Во второй половине дня небольшой снег, мокрый снег, утром изморозь. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
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