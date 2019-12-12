Пять знаков зодиака – долгожителей

Врачи и ученые ежегодно исследуют способы продления человеческой жизни, рассматривая разные факторы: от генома до питания. Астрологи предложили свое видение секрета долголетия и назвали пять знаков зодиака, которые живут дольше остальных.
Тельцы
Обладают всеми необходимыми качествами, для того чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. Главное – это крепкое здоровье и желание следить за ним. Лежанию на диване Тельцы предпочтут активную прогулку или фитнес.
Раки
Главный их враг – стресс. Он способен подорвать как психическое, так и физическое здоровье Раков. Однако если представители этого знака зодиака научатся контролировать свои эмоции, то долгая жизнь им обеспечена.
Водолеи
Секрет Водолеев – их внутренняя сила. При помощи медитации и позитивного мышления представители этого знака зодиака способны решать свои проблемы и способствовать быстрому выздоровлению при болезнях.
Львы
Львы традиционно одни из самых сильных знаков зодиака. Их сила духа и могучее здоровье не позволяют жалеть себя и способствуют преодолению любых трудностей. Единственная опасность для них – загнать себя. Львам нужно уметь останавливаться и давать себе отдых.
Рыбы
Рыбы не являются поклонниками здорового питания и физических упражнений. Кроме того, они сильно подвержены стрессам. Однако долгую и счастливую жизнь могут прожить за счет своего внутреннего источника неиссякаемой энергии. Они делятся ею с другими и подпитываются за счет отдачи от окружающих. Враг Рыб – одиночество.
Комментарии