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Новости

Московский журналист умер после того, как врачи остановили ему кровь курицей

, ИА "Амител"
Следственный комитет начал проверку по данному факту
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов скончался от обильного кровотечения, которое ему посоветовали останавливать замороженной курицей, сообщает Mash.

В ночь на 10 декабря журналист рассказал о том, что ему делали операцию на вспухшем лимфоузле и поставили дренаж. Через некоторое время из раны хлынула кровь. Приехавшие на вызов фельдшеры не увидели в этом ничего страшного и решили, что у мужчины лопнул сосуд. Они посоветовали 42-летнему Виноградову приложить к ране холодную курицу и подержать час. 

Этой историей Михаил поделился в своих социальных сетях. Он рассказал, что хотел бы быстрее выйти на работу, но опасается за свое здоровье. Сопровождался текст фотографией из ванной, которая была залита кровью. 

Через два дня кровь снова начала хлестать из раны, и мужчина вызвал скорую. На этот раз его госпитализировали, но было уже поздно. 12 декабря Виноградов скончался.

Следственный комитет начал проверку по данному факту.

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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