Родственники Анастасии Заворотнюк опровергают информацию о ее состоянии в СМИ

СМИ и телеграм-каналы стали публиковать информацию о том, что актриса Анастасия Заворотнюк оказалась парализована на всю жизнь.
Mash писал о том, что у актрисы парализовало правую часть тела. Сообщалось, якобы врачи делают ей массаж, чтобы избежать тромбоза.
В Instagram-аккаунте, где родственники артистки рассказывают о ее состоянии, появился новый пост. На фотографии перечеркнутые заголовки о параличе.
"Затишье было недолгим, а жаль. Потому что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким", – написано под фотографией.
Представители Заворотнюк отметили, что до сих пор не планируют давать никаких комментариев прессе, так как считают, что нужно уважать личное право человека во время болезни.
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