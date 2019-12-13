Дмитрий Медведев дал Алтайскому краю чуть-чуть денег

За "качество работы управленческих команд субъектов Федерации" Алтайскому краю выдано 40 млн рублей. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства России. Это минимально возможная сумма поощрения региона.
В конце года в качестве дополнительных межбюджетных трансферов правительство России выделило 5 млрд рублей 71 субъекту РФ. Денежными средствами поощрили за качество регионального и муниципального управления.
За достижение (или недостижение) регионами определенных экономических показателей, установленных для губернаторов и органов исполнительной власти. Например, уровень бедности, количество людей, работающих в среднем и малом бизнесе, уровень зарплаты, объем инвестиций в основной капитал.
Плюс оценивали прирост населения, уровень образования, ожидаемую продолжительность жизни при рождении. И, наконец, уровень доверия населения к власти, в том числе к президенту страны Владимиру Путину.
Итоги работы Алтайского края позволили федеральному центру выделить только 40 млн рублей. Новосибирская область "заработала" 101 млн, Омская и Томская – по 89,8 и 70,5 соответственно. Больше всего денег подучили Москва (116 млн) и Крым (122 млн рублей).
Комментарии
Даже не дойдут
Какой молодец! Всё в семью, всё в семью, но об Алтайском крае тоже не забывает! Нам убогим, много и не надо!
вопрос: деньги дали Алтайскому краю на развитие края или правительству Алтайского края на новогодние премии?
За "качество работы управленческих команд субъектов Федерации"
Это за приватизацию аэропорта. Романенко и Томенко - ставленники либерастов, всех этих кудриных-шмудриных, чубайсов-пидорайсов.
5 млрд. рублей на 71 регион, это в среднем по 70 млн.
Нам дали половинку, видимо за то, что на Алтае плохо голосовали за ...
Так бы и написали :Премия за руководство регионом.
Перечитала текст три раза, и так и не поняла, деньги поступят на развитие Алтайского края? или управленческим командам Алтайского края?
Итоги работы Алтайского края позволили федеральному центру выделить только 40 млн рублей.
Смех и только.
Неосвоенный почти 1 трил.руб., могли бы и 40 миллиардов выделить на Алтайский край.
Это, типа, холопам подбросил?
Скромно, как в церкви, богу. Бог благодарит.
Ну, прямым текстом же написано, что выдано руководилам, за руковождение. За афёру с аэропортом, надо думать, больше-то тырить нечего было, ничего больше не осталось жирного.
......... уровень доверия населения к власти, в том числе к президенту страны Владимиру Путину...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
суетящимся помог
Можно подумать из своего кармана. Поместье с утками бы продал, да деньги в казну вернул, это был бы поступок.