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Новости

Нижегородец два года включал на весь дом ржание лошадей. Доржался до уголовного дела

, ИА "Амител"
Его, наконец, арестовали
Фото: fishki.net

Фото: fishki.net

Житель Нижнего Новгорода два года подряд изводил соседей звуками ржания лошадей, которые он включал на весь дом. Недружелюбный сосед даже стал героем сюжета на местном телевидении, но это его не остановило.

Нижегородец уверен в своей правоте. Однажды он устал от того, что слышит топот своих соседей по дому и решил исправить ситуацию. 

В квартире он соорудил настоящую звуковую пушку, которую направил к потолку и приступил к подбору звуков для пыток. Медленно, но верно он от Rammstein перешел к лошадиному ржанию, которое каждый день сотрясало весь дом. При этом хозяин квартиры заявлял, что закона он не нарушает, так как включает музыку только в то время, когда это разрешено законом. Да и вообще, эти звуки способствуют его единению с природой и как они могут кому-то мешать? Оказалось, что может.

По словам местных жителей, полиция ничего не могла сделать с этой напастью, но вот теперь стало известно, что управа на истязателя нашлась. Следователи установили, что своими действиями мужчина причинял психические и физические страдания жителям дома. Его арестовали и завели уголовное дело по статье "Истязание двух и более лиц". Теперь любителю соединиться с природой и приобщить к этому соседей ждет до семи лет тюрьмы. 

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.12.2019 09:56
- гость -

терпеливый народец, два года терпел..

13.12.2019 09:58
- гость -

А если соловьёва и скабееву включать на всю матушку, на сколько терпения соседей хватит

13.12.2019 10:02
- гость -

13.12.2019 09:58
- гость -

Ну ты то только укро-амеровские программы слушаешь, соседям нравится

13.12.2019 10:04
- гость -

13.12.2019 09:58
- гость -
---
не, этот мужчина очень умный, знает законы и всякую чушь слушать не будет

13.12.2019 10:04
АБОРИГЕН

Наняли бы подъездом хорошего адвоката, он бы не искал статью два года, оформили пациента бы намного раньше.

13.12.2019 10:12
- гость -

7 лет за ржание, ну да , вначале ржание, потом, поджог, а там и до взрыва дома не далеко, а это статья за экстремизм, вот и пожизненным запахло

13.12.2019 10:18
- гость -

13.12.2019 10:04
АБОРИГЕН
Фигушки. Тебя же не оформили раньше и не оформят

13.12.2019 10:19
гiсть

мужику нужен хороший адвокат, и он сможет продолжать ржать еще долго

13.12.2019 10:19
- гость -

Ну когда детишки наверху визжат и топают, или алкаши гуляют, это похуже лошадиного ржания будет. Да и подольше длится, чем 2 года. Хорошо жить в частном доме, особенно это понимаешь после квартиры!

13.12.2019 10:20
- гость -

мужику нужен хороший адвокат

Да, я бы тоже встречный иск закатила на его месте.

13.12.2019 10:27
- гость -

Хорошо жить в частном доме, особенно это понимаешь после квартиры!
не факт, там то собаки сутки воют, то соседи бани топят шпалами, то алкаши гульванят неделями, лучше в квартире с отличной звукоизоляцией

13.12.2019 10:32
- гость -

лучше в квартире с отличной звукоизоляцией
никакая звукоизоляция от воя соседского невыгуляного пса не спасет,сигаретного дыма через вентиляцию,или пожара у соседей алкашей-если сверху-зальют пожарные,если снизу-закоптит . муравейник таковым и останется,как его не изолируй

13.12.2019 10:35
- гость -

У меня есть как квартира так и дом, всегда выигрывает квартира.

13.12.2019 10:36
гiсть

Хорошо жить в частном доме, особенно это понимаешь после квартиры!
---
когда сосед будет слушать музыку на улице, будет еще хуже
знакомый переехал в поселок Октябрьский 10 лет как, думал, будет тише чем в квартире, но ошибался

13.12.2019 10:45
- гость -

Мог бы и Бабкину включать, тоже неплохо.

13.12.2019 10:56
- гость -

не факт, там то собаки сутки воют, то соседи бани топят шпалами, то алкаши гульванят неделями

Это все происходит на улице! Закрываешь окна, и нет ничего! А в квартмре сиди и терпи, пока соседские ребятишки набегаются и наорутся)

13.12.2019 10:58
- гость -

меня есть как квартира так и дом, всегда выигрывает квартира.

Вам просто повезло с соседями по квартире)

13.12.2019 11:08
гiсть

на самом деле там, очевидно, удачное сочетание соседей сверху и этого мужика
а страдает весь дом
а жены у мужика, очевидно, нет, что логично с его приколами

13.12.2019 11:12
- гость -

13.12.2019 10:56
- гость -
Ага, и сиди в доме, да еще с закрытыми окнами. Вышел на участок - получи вонь и шум. И в чем прелесть такого дома?

13.12.2019 11:39
- гость -


13.12.2019 11:12
- гость -

хотя бы ТИШИНА в собственном жилище. куда вы в квартире от этого лошадиного ржача денетесь?

13.12.2019 11:58
- гость -

Вышел на участок - получи вонь и шум.

Чудак) а из многоквартирного дома на улицу вышел - свежий воздух?))) Да там всего пара машин тарахтит у подьезда, уже как на заправке стоишь.

13.12.2019 12:13
гость

Вообще интересно, административного правонарушения в его действиях не нашли, нашли уголовное. Какой то резкий скачок

13.12.2019 12:14
- гость -

Ага, и сиди в доме, да еще с закрытыми окнами.

А в квартире даже этого варианта нет)

13.12.2019 12:14
гость

Прецедент интересный

13.12.2019 12:28
- гость -

13.12.2019 11:58
- гость
Так я ж не против, но когда то же самое получаешь, выйдя из своего дома, стоящего на земле - не очень понятно, в чем профит. Я не против жизни в своем доме, скорее за, но на примере друзей и знакомых понимаю, что это тоже своего рода лотерея, и в случае неадекватных соседей жизнь может стать не лучше, чем в квартире, а то и хуже.

13.12.2019 12:29
- гость -

Его арестовали и завели уголовное дело по статье "Истязание двух и более лиц"

)) ну и законы у нас) а когда муж дубасит жену и детей, и все соседи вокруг это слушают, ну это соооовсем другооое... Ужас.

13.12.2019 12:31
- гость -

выйдя из своего дома, стоящего на земле - не очень понятно,

Профит в том, что дома тишина.

13.12.2019 12:38
- гость -

13.12.2019 12:31
- гость -
Может быть. Хотя что-то я сомневаюсь, что если за забором орет на всю катушку шансон, то в вашем доме этого слышно ну вот совсем не будет. В квартире ор с улицы слышно прекрасно, даже со стеклопакетами, с чего в доме будет по-другому?

13.12.2019 13:05
гiсть

В квартире ор с улицы слышно прекрасно, даже со стеклопакетами, с чего в доме будет по-другому?
---
а еще лай собак. в частном доме даже окна закрывать приходится

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