Учащиеся АлтГТУ стали финалистами Всероссийского инженерного конкурса

Финальный этап пятого Всероссийского инженерного конкурса "ВИК-2019" пройдет на базе Крымского федерального университета с 16 по 19 декабря 2019 года.
Свои проекты представят 300 конкурсантов – студенты и аспиранты инженерных направлений, обучающиеся в российских вузах. В числе финалистов – учащиеся Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.
Проект "Разработка микроконтроллерного устройства дистанционного контроля состояния запорных механизмов" студента факультета информационных технологий Данила Шестакова и работа "Обеспечение качества технических надписей, формируемых машинным гравированием" аспиранта факультета специальных технологий АлтГТУ Дмитрия Соломина, вышли в финал конкурса.
"Участники подали на конкурс проекты по 23 направлениям, таким как архитектура, информационная безопасность, техника и технология строительства, электро- и теплоэнергетика, радиотехника, электроника, системы связи, машиностроение, химические технологии и другие, – комментируют в Крымском федеральном университете. – Это должны быть не фундаментальные исследования, а инженерные разработки, которые могут быть внедрены в производство".
По словам организаторов, в этом году заявки на заочный этап конкурса подали представители не только России, но и других государств. В нем приняли участие более тысячи человек из 58 регионов нашей страны, пяти стран мира, пяти госкорпораций и 130 вузов. В рамках конкурса будут отобраны лучшие индивидуальные проекты молодых специалистов, образовательные методики и разработки госкорпораций.
Промышленным партнером Всероссийского инженерного конкурса выступает госкорпорация "Ростех".
Конкурс организован Министерством науки и высшего образования РФ. Он направлен на выявление лучших студентов и аспирантов инженерных направлений и поддержку их профессионального роста, повышение качества образовательных программ и формирование эффективного взаимодействия между образовательными организациями и предприятиями реального сектора экономики.
Комментарии