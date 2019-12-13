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Новости

Музыкант из Барнаула входит в доверие женщин, а потом постит их интимные фото

, ИА "Амител"
Историю рассказала пострадавшая мать двоих детей из Новосибирска
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Безработный музыкант из Барнаула выложил в сеть сцены интимных встреч с жительницей Новосибирска в главной роли. Мужчина утверждает, что у него взломали облачное хранилище, однако пострадавшая выяснила, что на порносайтах есть фото и видео других подруг барнаульца. Пострадавшая подробно рассказала свою историю НГС.

С молодым человеком девушка познакомилась в Badoo. Он оказался привлекательным мужчиной чуть старше 30 лет, отличным собеседником. Рассказывал, что участник рок-группы, играет на гитаре, саксофоне, фортепиано и служит в Росгвардии. При встрече представил девушку своей маме и дочери от предыдущего брака.

Отношения пара строила на расстоянии. "Во время очередной интимной встречи он достал телефон и начал меня фотографировать. Я попыталась отмахнуться, – рассказывает, девушка, у которой двое детей. – Такие ситуации повторялись из раза в раз. В глубине души я понимала, что так делать нельзя, но как же ему откажешь – такому родному?".

Позже выяснилось, что музыкант из Барнаула не служит в Росгвардии, а просто безработный. После расставания в одном из аккаунтов девушка увидела свои интимные фотографии и видео, которые стали тиражировать порносайты. Потом в Сети появился профиль с фото пострадавшей, с которого начали общаться с ее знакомыми и даже работодателем. В такой же ситуации оказались другие бывшие девушки музыканта из Барнаула.

Молодой человек признался, что скачал их, но не выкладывал их в Сеть, просто у него вскрыли аккаунт Google.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

13.12.2019 10:47
- гость -

Разведеночки хвост распушили ))

13.12.2019 10:52
- гость -

13.12.2019 10:47 - гость -
Тебя бросили и развился комплекс? Столько яда - не отравись.

13.12.2019 10:57
- гость -

13.12.2019 10:52
- гость -
Рсп? Плачешь поди Когда выясняешь что задрала в очередной раз хвост перед женатиком? ))

13.12.2019 10:58
- гость -

брошенки атакуют.....))))))))

13.12.2019 11:03
- гость -

а где факты? где доказательства? где фото?

13.12.2019 11:04
- гость -

Да, фото в Студио. Задницу, передницу. Титюшаты

13.12.2019 11:09
- гость -

Страшна наверное как атомная война, поэтому хочет прославиться.

13.12.2019 11:21
- гость -

13.12.2019 11:04
- гость -

Озабоченный?

13.12.2019 11:24
- гость -

Да, я смотрю мужчинки уже успели отметиться.

13.12.2019 11:32
- гость -


13.12.2019 10:58
- гость -
Не просто брошенка, а целый выводок еще с ней

13.12.2019 11:32
- гость -

13.12.2019 11:24
- гость -

Кому нужен ее интим, что она его выложила аж в новостях Новосибирска?

13.12.2019 11:42
- гость -

Жесть конечно.. это не просто брошенка с выводком. Мне сдаётся, что женщина с предатком повелась на росгвардеца не по любви большой. А когда выяснилось, что это "болобол обыкновенный", то и заявление написала. Вот так теперь женщины зарабатывают.

13.12.2019 11:48
- гость -

рассказывает, девушка, у которой двое детей

Амик, ну какая ж это девушка то?))

13.12.2019 11:59
Бабуля

Нифигасе,мужики отписались..Тьфу на вас,брошенка с выводком..Похоже,что выводки то ваши где-то бегают брошенными.А может это вы брошенки??Женщина то с детьми,у нее семья.А вы то и есть брошенки.К старости вспомните,что где-то детей побросали..Песня мужичок за 50 ваш гимн навечно

13.12.2019 12:04
- гость -

Женщина то с детьми,у нее семья.

Ну да. И для чего фотографировалась то?
Эта история аналогична тем, когда бабуля мошеннику деньги отдает. Знает про такие случаи, и все равно отдает! Ну двое детей же, а мозга нет.

13.12.2019 12:05
- гость -

13.12.2019 11:48
- гость -
Тоже постоянно бесит вольное трактование русского языка. Изначально "девушка" - до потери девственности, потом - до замужества, потом - до рождения детей. Теперь- до кладбища. Посмотришь - 40 лет. трое детей, батальон мужиков перебывал, я "девушка".

13.12.2019 12:09
гость

Она занималась сексом без обязательств

13.12.2019 12:25
Занносий

У многих людей в личном плане не сложилось , а другие язвя даже понятия ввели брошенка РСП, с прицепом. И вот теперь начинается ярмарка тщеславия, кольнуть придавить напомнить, потешить свое эго на фоне таких людей, не низкий ли это уровень? Я понимаю есть еще и дно, но стоит ли оно того что бы писать об этом. Мысли вслух, может кому пригодится.

13.12.2019 13:25
Бабуля для 12:04

Согласна с вами полностью,это дурость и желание угодить мужчине.Она за это поплатилась.Но это не дает право другим пытаться унижать ее тем,что она мать и поднимает своих детей.Это уже кощунство откровенное.

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