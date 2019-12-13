Музыкант из Барнаула входит в доверие женщин, а потом постит их интимные фото

Безработный музыкант из Барнаула выложил в сеть сцены интимных встреч с жительницей Новосибирска в главной роли. Мужчина утверждает, что у него взломали облачное хранилище, однако пострадавшая выяснила, что на порносайтах есть фото и видео других подруг барнаульца. Пострадавшая подробно рассказала свою историю НГС.
С молодым человеком девушка познакомилась в Badoo. Он оказался привлекательным мужчиной чуть старше 30 лет, отличным собеседником. Рассказывал, что участник рок-группы, играет на гитаре, саксофоне, фортепиано и служит в Росгвардии. При встрече представил девушку своей маме и дочери от предыдущего брака.
Отношения пара строила на расстоянии. "Во время очередной интимной встречи он достал телефон и начал меня фотографировать. Я попыталась отмахнуться, – рассказывает, девушка, у которой двое детей. – Такие ситуации повторялись из раза в раз. В глубине души я понимала, что так делать нельзя, но как же ему откажешь – такому родному?".
Позже выяснилось, что музыкант из Барнаула не служит в Росгвардии, а просто безработный. После расставания в одном из аккаунтов девушка увидела свои интимные фотографии и видео, которые стали тиражировать порносайты. Потом в Сети появился профиль с фото пострадавшей, с которого начали общаться с ее знакомыми и даже работодателем. В такой же ситуации оказались другие бывшие девушки музыканта из Барнаула.
Молодой человек признался, что скачал их, но не выкладывал их в Сеть, просто у него вскрыли аккаунт Google.
Комментарии
Разведеночки хвост распушили ))
13.12.2019 10:47 - гость -
Тебя бросили и развился комплекс? Столько яда - не отравись.
13.12.2019 10:52
- гость -
Рсп? Плачешь поди Когда выясняешь что задрала в очередной раз хвост перед женатиком? ))
брошенки атакуют.....))))))))
а где факты? где доказательства? где фото?
Да, фото в Студио. Задницу, передницу. Титюшаты
Страшна наверное как атомная война, поэтому хочет прославиться.
13.12.2019 11:04
- гость -
Озабоченный?
Да, я смотрю мужчинки уже успели отметиться.
13.12.2019 10:58
- гость -
Не просто брошенка, а целый выводок еще с ней
13.12.2019 11:24
- гость -
Кому нужен ее интим, что она его выложила аж в новостях Новосибирска?
Жесть конечно.. это не просто брошенка с выводком. Мне сдаётся, что женщина с предатком повелась на росгвардеца не по любви большой. А когда выяснилось, что это "болобол обыкновенный", то и заявление написала. Вот так теперь женщины зарабатывают.
рассказывает, девушка, у которой двое детей
Амик, ну какая ж это девушка то?))
Нифигасе,мужики отписались..Тьфу на вас,брошенка с выводком..Похоже,что выводки то ваши где-то бегают брошенными.А может это вы брошенки??Женщина то с детьми,у нее семья.А вы то и есть брошенки.К старости вспомните,что где-то детей побросали..Песня мужичок за 50 ваш гимн навечно
Женщина то с детьми,у нее семья.
Ну да. И для чего фотографировалась то?
Эта история аналогична тем, когда бабуля мошеннику деньги отдает. Знает про такие случаи, и все равно отдает! Ну двое детей же, а мозга нет.
13.12.2019 11:48
- гость -
Тоже постоянно бесит вольное трактование русского языка. Изначально "девушка" - до потери девственности, потом - до замужества, потом - до рождения детей. Теперь- до кладбища. Посмотришь - 40 лет. трое детей, батальон мужиков перебывал, я "девушка".
Она занималась сексом без обязательств
У многих людей в личном плане не сложилось , а другие язвя даже понятия ввели брошенка РСП, с прицепом. И вот теперь начинается ярмарка тщеславия, кольнуть придавить напомнить, потешить свое эго на фоне таких людей, не низкий ли это уровень? Я понимаю есть еще и дно, но стоит ли оно того что бы писать об этом. Мысли вслух, может кому пригодится.
Согласна с вами полностью,это дурость и желание угодить мужчине.Она за это поплатилась.Но это не дает право другим пытаться унижать ее тем,что она мать и поднимает своих детей.Это уже кощунство откровенное.