В клинике "Софья" в Новоалтайске появилась новая услуга по имплантации зубов

Потеря зубов – не приговор. Если раньше стоматологи могли предложить только зубные протезы на клею или "присосках", то сейчас они могут вернуть зубки более комфортным вариантом протезирования. Речь идет о зубных имплантатах, которые служат долго, не требуют особого ухода, а еще их не нужно снимать на ночь.
Кому показаны зубные имплантаты?
Имплантация – это самое комфортное протезирование зубов, которое теперь стало доступно жителям Новоалтайска в стоматологической клинике "Софья".
Она показана при потере одного или нескольких зубов, при отсутствии нескольких зубов подряд, если нет крайних зубов в ряду или отсутствуют все зубы.
"Наши пациенты всегда остаются довольны. После лечения они получают восстановленный зубной ряд, полноценную улыбку и комфорт. Протезы на имплантатах фиксируются таким способом, что снимать их не нужно, а гигиена не сложнее, чем за естественными зубами", – рассказали в клинике.
На сегодняшний день в "Софье" используются имплантаты южнокорейского производства AnyOne, хорошо зарекомендовавшие себя на отечественном и зарубежном рынках.
Кому люди доверяют свои зубки?
В клинике прием ведут специалисты с десятилетним стажем в имплантологии: хирург-стоматолог Иван Анатольевич Головчанов и стоматолог-ортопед Сергей Анатольевич Комиссар.
Иван Анатольевич успешно установил более тысячи имплантатов жителям города Барнаула, а с сентября этого года работает с новоалтайцами.
Перед тем как начать процесс протезирования, пациент проходит тщательное обследование. Если нет противопоказаний, то работать начинает доктор Головчанов. Он проводит интеграцию зубных имплантатов в кость.
Затем, на втором этапе лечения, стоматолог-ортопед Сергей Комиссар осуществляет протезирование. Все этапы данной процедуры проводятся под контролем радиовизиографа, установленного в рентген-кабинете клиники.
Как работает клиника?
Лечение, протезирование и все услуги в стоматологии "Софья" можно получить в вечернее время и выходные дни. Тем, кому необходимо амбулаторное лечение или постельный режим, выдается больничный лист.
Всем пациентам, имеющим право на налоговый вычет, выдаются документы установленного образца для обращения в налоговые органы.
Стоматологическая клиника "Софья"
г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 12
Телефоны: 8 3853-24-25 -64; 8 983-108- 22- 23
Лицензия серия ЛО 22 № 009275 от 18.01.2018 № ЛО-22-01-004809. Срок – бессрочно.
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