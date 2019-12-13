Очередной недобросовестный приют для пенсионеров нашли в Алтайском крае

Неравнодушные граждане помогли органам соцзащиты выявить недобросовестное исполнение обязанностей по содержанию пенсионеров в одном из приютов Локтевского района.
Ранее эта организация уже существовала в Рубцовском районе, где была оштрафована за нарушения. После этого приют сменил место деятельности, но не изменил подход к работе. Пенсионеры снова содержатся в плохих условиях.
В настоящее время органы здравоохранения, социальной защиты, полиция и прокуратура Локтевского района работают с подопечными и руководством фирмы. Пожилым людям предложили размещение в государственных домах-интернатах.
Правоохранители примут все меры для закрытия приюта.
Минсоцзащиты региона просит всех граждан сообщать о таких случаях.
Комментарии
А лицензию им тот же депутат курировавший минсоц развитие подписывал и выдал ??? К нему когда вопросы задавать будут?
в каждом районе есть соцзащита,которая обязана знать о подобном!!!Что в деревне не знали о существовании гетто для стариков?никогда не поверю в эту сказочку.Начинать нужно с соцзащиты,теребонькать их по полной за подобное поведение и неисполнение своих прямых обязанностей.