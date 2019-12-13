Барнаульцы назвали три самых уродливых новостроя

Высотки за Дворцом спорта и на площади Октября, а также кофейня напротив ЦУМа попали в число зданий, которые особенно не нравятся барнаульцам. Об этом рассказал телеканал "Вести Алтай". Примечательно, что многоэтажки на проспекте Красноармейском, которые отметил блогер-урбанист Илья Варламов, в список уродцев не попали.
Спросить о том, какие здания портят облик Барнаула, журналисты решили после опубликованного рейтинга уродливых зданий Ильи Варламова. В него попали многоэтажки на проспекте Красноармейском. Но, отмечает архитектор Александр Деринг, эти первые кирпичные дома города в 1980-х годах входили в топ-100 лучших проектов страны.
Интернет-опрос издания выявил другие объекты, которые барнаульцы считают некрасивыми. Это многоэтажка за Дворцом спорта, которая изменила архитектуру площади Советов, "выскочив" из-за здания правительства Алтайского края.
Также не мил ЖК "Столичный" на площади Октября: крупное здание нависает над площадью и давит на нее. И, наконец, барнаульцы считают, что кофейня у ЦУМа не украшает город. Это просто уродливая коробка.
Комментарии
но, как всегда плевать на наше мнение
ЖК "Столичный" еще и раскрашен в цвет детской неожиданности)
13.12.2019 11:59
prosto Как говорил у меня архитектор "цвета свинячей радости"
13.12.2019 11:59
- гость -
А кто Вы такой, чтобы на ваше мнение было не плевать? Умелец тыкать кнопки?
Псевдосталинка на пл.Октября это топчик в этом рейтинге. Образчик непролазного невежества, бездарности, безвкусия и мещанства.
Участники опроса - пробитые отморози.
Здание за ДС находится в нормальном балансе с уже существующей высоткой на Геблера (да не одной), корпусами АГУ и сельхоза.
Во вторых, это здание эстетически красиво.
В третьих, контора-застройщик этого здания делает качественные здания, достаточно вспомнить здание на углу Гоголя х Соца.
Комплекс на месте молоканки, тоже довольно цельный, как по мне, если и есть не айс, то это не айс только с одного ракурса, когда по строителей в сторону площади едешь, а в целом никак не затеняет площадь с уже имеющимся архитектурным ансамблем. При движении по Ленина это вообще не видно.
Кафешка же у ЦК, это вообще времянка, ее снести раз плюнуть.
Но вы смотрите на это, вместо того, чтобы взглянуть на монолиты на Попова и папанке - вот там чистое уродство.
В очередной раз убедился, что местные жители - колхозаны дремучие.
Мне нравится "псевдосталинка", а вот на Красноармейском точно угрёбище!
13.12.2019 12:19
- гость -
"В очередной раз убедился, что местные жители - колхозаны дремучие." - очень обидные ваши слова..
13.12.2019 12:19
- гость -
На Попова и папанке конечно же уродство, но...хорошо что ты не архитектор.
Люди, а вы еще не поняли что бизнесу плевать и растереть на ваше нравится или не нравится. У кого деньги, тот и прав.
Вы все еще живете только потому, что вам те кто при деньгах, это позволяют.
Закон? Нет закона. Закон один - живут богатые, а нищие, прислуживают.
Хотели 30 сортов колбасы? Не устраивал союз? На те, жритет соевые отходы
13.12.2019 12:19
- гость -
Ну что-то кафешку никто не сносит и стоит она там, никуда не вписываясь, и будет стоять дальше. Вы еще скажите, что на углу Ленина-Молодежной это сляпанное из стекла с псведоколоннами наверху - это хорошо. Или микроцефал на пл. Октября. Или здания, гм, обделанные плиточкой, стоящие по всему городу.
13.12.2019 12:32
- гость -
О! Совколюбы подтянулись.
13.12.2019 12:38
АБОРИГЕНу
Ну тебе то недоросли при Совке жить не посчастливелось, вот ты и рвешь пукан
На первом фото я даже не заметил уродливого здания на втором плане, а вот на первом плане, мне кажется уродство.
Как же можно чиновникам не любить Барнаул, что дать разрешение на строительство высотки за театром. Как можно разрешить открытую автомойку у "Галактики" в центре города. Деньги мутят разум
12:34
Кафешку у ЦК - снести, тут нечего спорить.
Про стекляшку на Молодежка х Ленина я ничего не говорил, если там нет разрешения на строительство - то тоже снести.
Насчёт памятника на Октября: я не знаю чо вы все к нему докопались. Ясно же было, что Вовы-каменного слишком много в городе. Его не снесли в самом центре, но на Октября оставлять не стали, ибо перебор памятников - октября, цум, дом союзов - три каменноголовых Ильича подряд, ну куда нафиг... вы тогда и город весь в мавзолей, точнее зиккурат, перестройте.
13.12.2019 12:41
- гость -
Ну почему же, вполне захватил. Только ты свою молодость со здоровыми зубами и высоким лебидо не путай с экономической ситуацией в СССР.
13.12.2019 12:50
Земляк
Господи, да эта автомойка там ничуть не хуже того, что рядом - жуткое здание бывшего какого-то банка, не менее жуткие девятиэтажки, и ангар самой Галактики.
13.12.2019 12:53
- гость -
Докопались не потому, что Ленина жалко, а потому, что вместо одного... гм.. получили не менее жутенькое. Как в страшном сне. Да еще и деревья под это дело посносили - что там, что рядом, около здания какого-то там училища, что ли. Так хоть ели его прикрывали, а теперь стоит это безобразие у всех на глазах. Главное, ничего ж взамен не посадили, так и будет торчать.
АМИК , прокомментируйте , что сносится и строится (сегодня и сейчас) на территории входа БЛВЗ. (про четыре дома жилых высотных понятно)
13.12.2019 12:11
АБОРИГЕН
Псевдосталинка на пл.Октября это топчик в этом рейтинге. Образчик непролазного невежества, бездарности, безвкусия и мещанства.
Когда за театром была вечно засцанная любителями и прохожими пустота, тоже не было ничего хорошего. Сталинка так то эпичная, нормально смотрится.