Директора одной из школ Новосибирска заподозрили в увлечении детской порнографией

Директор школы в Новосибирске подозревается в изготовлении и распространении детской порнографии, сообщает ТАСС.
Уголовное дело в отношении директора школы в Советском районе было возбуждено еще в июне 2019 года. С этого момента и до 5 ноября он находился под домашним арестом, однако позднее суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде. После этого он вернулся на работу.
"5 декабря прокуратурой города Новосибирска внесено представление об устранении нарушений законодательства, на основании представления прокуратуры директор учреждения был отстранен от работы", – сообщили в мэрии.
В материалах уголовного дела фигурируют две статьи, которые связаны с детской порнографией.
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