Верная утилизация и вторая жизнь для мусора: в Барнауле пройдет экологическая акция

Сеть инициативных групп "Мусора. Больше. Нет" 21 декабря 2019 года проводит акцию по раздельному сбору мусора. Все вторсырье, собранное в этот день, будет отправлено на переработку.
Экологические акции сообщества привлекают все большее внимание. Об этом говорит стремительный рост количества участников. Так, в конце 2018 года в акции участвовало 200 человек, в июне 2019 года – 1000, в августе – более 1500 человек, в ноябре – 1600.
Все точки сбора вторсырья – а их больше 30 – можно посмотреть в группе в соцсети "ВКонтакте". 21 декабря в акции снова примет участие гипермаркет "Леруа Мерлен" (Павловский тракт, 192а/1), на территорию которого можно привезти вторсырье с 10 до 13 часов.
Для переработки на всех точках принимается:
- пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5 (5 – только твердый);
- стекло;
- макулатура;
- металл;
- одежда в нормальном состоянии для проекта "Фримаркет" и фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию;
- ветошь текстильная для переработки (любая текстильная одежда в плохом состоянии, старые нейлоновые колготки, верх от нижнего белья, постельное белье и т.д.);
- картриджи от фильтров-кувшинов;
- негабаритная сломанная бытовая техника и электроника, диски и рентген-снимки, СD/DVD-диски;
- просроченные медикаменты – будут утилизированы компанией ООО "Утилизация медицинских и промышленных отходов";
- джинсовые изделия;
- одноразовые бахилы (сухие и относительно чистые);
- помощь для приюта "Ласка" – лекарства для животных, игрушки, миски;
- Полистирол, маркировка 6 (РS) – не вспененный. Сюда относятся: упаковка от тортов, стаканчики от порционных йогуртов, контейнеры от роллов, контейнеры от яиц, контейнеры для еды одноразовые.
Дополнительно к этому списку только на стационарных точках (в "Геомаркете" на Ленина, 154а к. 1 и Парке спорта А. Смертина) принимается мягкий не фольгированный полипропилен.
Не принимается:
- пластик без маркировки, пластик 3, 7 видов;
- вспененный полистирол (6), пенопласт;
- смешанные пластики (например, С/РР, РЕТ/LDPE);
- ртутные энергосберегающие лампы и градусники, батарейки.
Акция проводится при поддержке неравнодушных жителей города, отдела по охране окружающей среды г. Барнаула и управляющих компаний и ТСЖ, которые поддержали инициативу раздельного сбора (УК "Сибирский альянс", УК ООО "Наш Барнаул", УК ООО "Квартал", УК "Маяк", ТСН "Центр", ТОС "Южный", УК "Элит", ООО "ЖКИ" и др.).
Информационные партнеры: интернет-сообщество Barnaul22, еженедельный журнал "Антенна – Телесемь", медиагруппа FM-Продакшн.
Координатор проекта "Мобильный раздельный сбор", МОО "Мусора. Больше. Нет, Барнаул"
Екатерина Тертишникова 8 960 491 44 85
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