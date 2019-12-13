У молодежи Алтайского края появился еще один дурман-продукт

Депутаты Молодежного парламента Алтайского края (МПАК) подготовили законопроект об административной ответственности за употребление и продажу снюса. Однако документ надо дорабатывать, в том числе вносить в него перечень новых продуктов, которые появляются в молодежной среде. Об этом сообщила Елена Жалыбина, начальник отделения обеспечения антинаркотической деятельности в сфере профилактики отдела УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сосательный табак снюс нельзя продавать на территории России, однако продукт переименован в жевательный табак и легитимен, отметил председатель Молодежного парламента Алтайского края Артем Сафонов.
Что предлагают молодые депутаты?
Молодые депутаты хотят внести изменения в краевой закон "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края".
Они предлагают санкцию за оптовую или розничную продажу снюса. Штраф для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 7 до 12 тысяч рублей, для юридических лиц – от 40 до 60 тысяч рублей.
Плюс предлагается штрафовать за употребление и хранение снюса на сумму от 2 до 4 тысяч рублей. Если факты установлены в отношении несовершеннолетних – штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысячи рублей будет наложен на родителей.
Однако с таким предложением надо выходить прежде всего на федеральный уровень, потому что в действующем российском законодательстве запрета на хранение и употребление таких видов табака нет.
Что нужно доработать?
Начальник отделения обеспечения антинаркотической деятельности в сфере профилактики отдела УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю Елена Жалыбина рассказала, что за время, пока готовился проект, в молодежной среде появились еще и бестабачные никотиновые смеси, от употребления которых подростков тоже надо ограждать.
Законодательную инициативу МПАК доработает правовая комиссия парламента. Документ передадут в профильный комитет АКЗС и в федеральный Молодежный парламент. По словам Артема Сафонова, Молодежные парламенты других регионов тоже работают в этом направлении.
Что такое снюс?
Снюс – это бездымный вид табака, не имеющий характерного запаха. Его закладывают между губой и десной, после чего никотин поступает в организм. Одна порция равна пяти сигаретам. Снюс формирует никотиновую зависимость, повышает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, болезней десен.
В середине ноября 13-летнего школьника доставили в больницу после употребления снюса, сообщает издание "Наш город Заринск". По информации издания, у мальчика остановилось дыхание и врачам скорой помощи пришлось его реанимировать.
Комментарии
Тупой запрет это говоря иными словами, товарищи бандиты забирайте это в своё ведения, делайте это из чего хотите, нам плевать. Мы ленивы, тупы и этим заниматься не хотим.
Это не значит что нужно торговать этим в сети Марии-Ра, это значит что нужно работать над этой проблемой. Запретительная практика НЕ РАБОТАЕТ.
Вы хоть понимаете что она не начальник? И она ЗАЯВИЛА, а не заявил