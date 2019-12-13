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БСК поблагодарили за надежное электроснабжение города

, ИА "Амител"
Во время приезда в Барнаул Дмитрия Медведева не было никаких сбоев электричества
Электрики / Фото: amic.ru

Электрики / Фото: amic.ru

Региональные власти оценили работу "Барнаульской сетевой компании" во время визита правительственной делегации. Администрация Алтайского края в лице управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова выразила благодарность барнаульским энергетикам за надежное электроснабжение.

Накануне приезда в Алтайский край премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сотрудники "Барнаульской сетевой компании" дополнительно проверили подачу электроэнергии на все социально значимые и инфраструктурные объекты, в том числе находящиеся по маршруту следования делегации. На случай возникновения внештатных ситуаций был введен режим повышенной готовности и предусмотрены резервные источники электроснабжения.

В пресс-службе БСК отмечают, что во время визита в Барнаул представителей правительства РФ сбоев в подаче электроэнергии не было. Оперативные службы "Барнаульской сетевой компании" отработали в обычном режиме.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.12.2019 12:14
это прорыв!

Целые сутки работать без сбоев - задача непосильная. Но наши энергетики справились. Выдать ордена и медали. Отлить бюсты в бронзе.

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