БСК поблагодарили за надежное электроснабжение города

Региональные власти оценили работу "Барнаульской сетевой компании" во время визита правительственной делегации. Администрация Алтайского края в лице управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова выразила благодарность барнаульским энергетикам за надежное электроснабжение.
Накануне приезда в Алтайский край премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сотрудники "Барнаульской сетевой компании" дополнительно проверили подачу электроэнергии на все социально значимые и инфраструктурные объекты, в том числе находящиеся по маршруту следования делегации. На случай возникновения внештатных ситуаций был введен режим повышенной готовности и предусмотрены резервные источники электроснабжения.
В пресс-службе БСК отмечают, что во время визита в Барнаул представителей правительства РФ сбоев в подаче электроэнергии не было. Оперативные службы "Барнаульской сетевой компании" отработали в обычном режиме.
Комментарии
Целые сутки работать без сбоев - задача непосильная. Но наши энергетики справились. Выдать ордена и медали. Отлить бюсты в бронзе.