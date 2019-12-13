Путин заманивает россиян на Дальний Восток почти бесплатной ипотекой

Молодые семьи смогут купить квартиру в ипотеку на Дальнем Востоке по специальной госпрограмме. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление, предусматривающее выдачу кредитов под 2% годовых на общую сумму до 450 миллиардов рублей, пишет РИА "Новости".
Финансовый институт "ДОМ.РФ", который создан для кредитования строительного сектора России, будет возмещать банкам недополученные доходы по кредитам, выданным с 1 декабря 2019 до конца 2024 года. Напомним, что в среднем ставка по ипотеке в России сейчас составляет около 10% годовых.
Ее смогут получить молодые семьи и собственники "дальневосточного гектара". Ипотека будет выдаваться под 2% годовых на срок до 20 лет в размере не выше шести миллионов рублей для строительства жилья в ДФО.
"Дальневосточная ипотека должна стимулировать застройщиков выходить на рынок", – заявил зампредправления банка "ДОМ.РФ" Данила Литвинов на церемонии вручения сертификатов первым получателям льготной ипотеки на Дальнем Востоке.
Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно, добавляет ТАСС.
Взять "Дальневосточную ипотеку" можно один раз, при этом если заемщики не будут проживать в купленном жилье, процентная ставка может вырасти. Общий объем выплат банкам за период до 2044 года должен составить около 418 миллиардов рублей.
Комментарии
Это не бесплатная ипотека, а нормальная и даже высоковатая ставка. Не надо 9-11% ипотечной ставки впаривать как нормальную ситуацию.
Пусть вернёт деньги, отобранные по пенсионной реформе. А ипотеку пусть засунет себе в одно место, тем более дальневосточную.
Как бы его самого туда отправить безвозвратно
спасибо-бесплатный билет в Ад не нужен.
В Воркуте квартиры дают любому желающему, даже без ипотеки, а просто бесплатно. Кто готов пахать в шахтах олигарха за копейки?
Заманивает.... , уханькал страну за 20 лет
Естественная убыль населения России по итогам пяти месяцев 2019 года составила 180,4 тыс. человек, следует из опубликованных в среду оперативных данных Росстата по естественному движению населения в России. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 147,2 тыс. человек.
Заманивать не надо, китайцы сами придут, тихо и очень не заметно