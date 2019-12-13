В России снимут хип-хоп мюзикл о жизни Пушкина

Создатели фильмов Духless, "Тренер" и "Серебряные коньки" снимут биографический фильм о Пушкине в жанре хип-хоп мюзикл, сообщает "Российская газета".
Картина с рабочим названием "Пророк" постарается передать всю атмосферу России времен Александра Сергеевича, но с элементами современной музыки.
"Мы с огромной любовью и ответственностью начинаем делать этот фильм. Яркая и трагичная жизнь великого поэта будет рассказана с помощью современной рэп-музыки, все остальное в фильме будет максимально аутентично: костюмы, декорации, места действия – все будет из пушкинской России. Нам кажется, что именно этим языком можно нетривиально и ярко рассказать историю, которая так сильно трогает нас и, надеемся, тронет зрителей", – рассказал директор компании "Кинослово" Петр Ануров.
Пока неизвестно, кто будет исполнять главную роль и кто станет продюсером фильма. Ожидается, что картина увидит свет в 2021 году.
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