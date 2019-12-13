В Барнауле на три месяца перекроют участок улицы

Участок улицы Красный Текстильщик в Барнауле перекроют с 16 декабря до 7 марта, сообщили в пресс-службе мэрии. Здесь будут ремонтировать канализационный коллектор.
По данным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, движение закроют для всех видов транспорта по улице Красный Текстильщик от дома № 52 до дома № 46 и от дома № 78 до дома № 61.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.
Ранее amic.ru писал о том, что с 1 декабря в Барнауле на полтора месяца перекрыли движение на площади Сахарова.
Комментарии
Никому особо не нужная улица