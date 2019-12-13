Дорогая ошибка: как избежать уголовной ответственности при оплате труда сотрудников

Индивидуальное предпринимательство начинается с составления бизнес-плана, получения разрешительных документов. Штат сотрудников, дружная команда, общая цель – до мечты рукой подать. Так хочется думать большинству граждан, рискующих начать работать на себя.
Но вскоре становится ясно, что надо многое успевать за короткий рабочий день, брать на дом документы, трудиться сверхурочно. Бизнес и трудоустройство людей – это всегда большая ответственность.
Период финансового кризиса, нестабильная ситуация в стране, высокие финансовые риски ведения бизнеса – все эти факторы становятся причинами экономического упадка компаний-работодателей. Легко упустить что-то из виду. А это крайне опасно. Невыплату заработной платы УК РФ рассматривает как серьезное преступление и предполагает различные виды ответственности работодателя, включая самую строгую – уголовную.
Лучше не рисковать – бухгалтерии всегда нужно уделять должное внимание. Аутсорсинг зарплаты является современным методом упрощения схемы управления внутренними процессами в сфере бухгалтерии.
Аутсорсинг с 1c-wiseadvice осуществляется на легальных основаниях и предоставляет:
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- соблюдение правил конфиденциальности;
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Не только решение проблемы своевременного начисления заработных плат может быть доверено аутсорсинговой компании, но и другие вопросы бухгалтерии, аудита и учета.
Ведение бухгалтерского и налогового учета подразумевает весь спектр услуг, которые могут быть нужны:
- молодому предприятию, небольшому, на стадии укрепления позиций в сегменте или расширения;
- со сложной структурой, большим штатом сотрудников, разными направлениями деятельности.
Можно самостоятельно управлять многими процессами. Примеров успеха единоличного ведения дел много. Помогает эрудированность, личный стиль руководства, деловая хватка, но при этом сложно чувствовать все преимущества социального статуса ИП, оторваться от работы, выкроить время для себя, семьи, друзей.
Яркость, качество жизни снижается из-за усталости, рутины, серых будней. Бухгалтерия всегда будет в порядке, если выбран аутсорсинг. Споров с законом удастся избежать, и для этого не придется прилагать много усилий.
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